Peygamber efendimizi kalbimizin tahtına yerleştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından düzenlenen Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet Merasimi'ne katıldı. Süleymaniye Camii'nde gerçekleştirilen programda konuşan Erdoğan şunları söyledi:Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan 3 aylara kavuşmanın bahtiyarlığını yaşadığımız günlerdeyiz. Mevla'dan bu mübarek günlerde kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları, okuduğumuz Kuran'ları, katında kabul buyurmasını niyaz ediyorum. Rabbim hepimizi sağlık, afiyet ve huzur içinde Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun. Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zor günler geçiren, zulme uğrayan tüm kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz.Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, hâli, tavrı, sözleri, yaşayışı, iman ve ibadetleriyle insanlığa en güzel örnekti. Onun nübüvveti yeryüzünü adeta sonsuz bir nurla tenvir etti. İki cihan serveri, güzel ahlakın, Kuran ahlakının darı dünyadaki en yüksek ve en kutsal timsali oldu. Biz ümmetine de yolumuzu aydınlatan, ufkumuzu genişleten, hayatımızı anlamlı kılan sünneti seniyyesini miras bıraktı.Askerine bile Peygamber Efendimize hürmeten Mehmetçik ismini veren bir milletin mensuplarıyız. Ecdadımız, efendimize duyduğu sevgiyi, bağlılığı, hürmeti ve muhabbeti naatlarla, mevlitlerle, miraciyelerle, hilyelerle dile getirmiştir. Bu suretle Efendimizi kalbimizin tahtına, zihnimizin daima başköşesine yerleştirdik. Ruhlarımızı 14 asırdır tezyin ve teskin eden bu eserler, sevgililer sevgilisinin gönlümüzdeki yerinin ifadesidir.İbn Haldun Üniversitemiz hadis alanında gerçekten kıymetli ve önemli çalışmalara imza atıyor. Bugünkü takdim ve icazet merasimiyle hadis alanında biri 7 yıl, diğeri 4 yıl süren 2 projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bunlardan biri çağımızın önde gelen muhaddislerinden Muhammed Avvame Hoca'nın riyasetinde gerçekleştirilen derslerle yürütüldü. Hocamızın tahkik ve tevsik edip, talik yazdığı İmam Süyûtî'nin Tedrîbü'r-râvî kitabı 7 yılda tedris edildi. Yine muhterem hocamızın gözetiminde bir ekip tarafından Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'den sonra en muteber hadis kaynaklarından biri olarak kabul edilen Sünen-i Tirmizi yeniden tahkik ve tevsik edildi. Toplam 48 ay süren bu titiz çalışmalar neticesinde ortaya 12 ciltlik yeni bir külliyat çıktı. Sünen-i Tirmizi'nin bu yeni nüshasının özellikle hadis ilmiyle iştigal edenler için başucu kaynaklarından biri olacağına inanıyorum. El Mevahibul-Ledünniyye eserinin şerhini tahkik ve tevsik projesiyle tüm bu ilmi çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyacağız. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın güzel ahlakından herkesin daha fazla istifade etmesini amaçlıyoruz. Kıymetli hocamızın riyasetinde kurulması planlanan Uluslararası Sünnet ve Siyer-i Nebeviye Araştırma Merkezi'nin fevkalade nitelikli çalışmalara öncülük edeceği kanaatindeyim.