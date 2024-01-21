CHP, Türkiye’nin uzay hamlesini de engellemeye çalışmış: Özgür Özel’in de imzası ortaya çıktı...

Türkiye'nin en büyük hayallerinden biri olan uzay yolculuğu ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte gerçekleşti. Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı 19 Ocak'ta 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Tüm Türkiye milli uzay hamlesi kapsamında gerçekleşen bu gurur verici uzay yolculuğunun başlangıcını canlı yayında takip etti, büyük bir heyecan yaşadı. Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzay istasyonuna varışı da canlı verilirken, Türkiye ve dünya gündeminde bu anlar konuşuldu.





ÖZGÜR ÖZEL DE İMZALAMIŞ!

Türkiye'nin ilk astronotu kamuoyunda konuşulmaya devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2019 yılında Türkiye Uzay Ajansı'nın kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurması yeniden gündem oldu. Türkiye Uzay Ajansı'nın kapatılması için AYM'ye başvuran ve imzalayanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de yer aldığı ortaya çıktı. CHP'li 138 milletvekili imza atarak Türkiye Uzay Ajansı'nın kapatılmasını talep etmişti.

O dönem CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un da aralarında bulunduğu 138 milletvekili başvuruyu imzalamıştı. Bu milletvekilleri 13 Aralık 2018 ve 30624 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 23 sayılı "Türkiye Uzay Ajansı" hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını Anayasa Mahkemesi'nden talep etmişti.

VARANK "CHP'NİN BU GİRİŞİMİ ÇALIŞMALARIMIZI DURDURAMAYACAK" DEMİŞTİ

2019 yılında CHP'nin bu başvurusu için ise dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Uzay Ajansının kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesine başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak" ifadelerini kullanmıştı.