AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum: ’Sadece İstanbul’ diyerek hizmetlerimize devam edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı huzurevine ziyarette bulundu. Kurum'u Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan karşıladı. Kurum önce huzurevi sakinlerine karanfil sunarak, hatırlarını ve isteklerini sordu.
Huzurevi sakinlerinden heykeltraş ve ressam Özcan Çelen, çizdiği portresini Kurum'a hediye etti. Ressam Çelen'e teşekkür ederek fotoğraf çektiren Kurum, daha sonra Çelen'in Seyit Onbaşı ve Türk askeri heykellerini inceledi.
"'SADECE İSTANBUL' DİYEREK HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"
Ardından da huzurevi sakinleriyle sohbet eden Kurum, "Hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte ülkemiz için, milletimiz için çalışıyoruz. Sizlerin bilgileri, birikimleri, tecrübesi bizim için çok değerli. Burada her ilden hanımefendilerimiz ve beyefendilerimiz var. Benim de her ilde bu süreçte bir hikayem var. 81 ile gitmiş bir kardeşinizim, evladınızım. O illerde depremlerde, sellerde, heyelanlarda milletimiz için hep mücadele ettim. Milletimizin her anında hep yanında olmaya çalıştım. Söz verdim, o sözleri hep tutmanın gayreti içerisinde oldum. Şimdi de inşallah 39 belediye başkanımla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmetlere 'Sadece İstanbul' diyerek devam edeceğiz. Tek derdimiz İstanbul olacak, milletimizin sorunları olacak." dedi.
"İSTANBUL'UN İKİ YAKASINDA YAŞAM MERKEZLERİ YAPACAĞIZ"
Yaşlılara konforlu bir yaşam alanı sağlamak için İstanbul'un iki yakasında yaşam merkezleri kuracaklarını belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada huzurevimizde güzel bir ortam var. Bu imkanları size sundukları için huzurevi çalışanlarımıza, il müdürlüğümüze ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul'un iki yakasında yaşam merkezi dediğimiz projelerimizi sizlere sunacağız. Burada vakit geçireceksiniz.
Bu tesislerde spor yapacaksınız, eğleneceksiniz, kitap okuyacaksınız, müzik dinleyeceksiniz, eğitimlere katılacaksınız." dedi.
Yaşlılarımıza hem maddi hem manevi her türlü desteği Büyükşehir Belediyesi olarak vereceklerini belirten Kurum, "Sizlerle birlikte yol yürümek bizim için bir şeref, bir onur vesilesi olacak. Hem maddi hem manevi her türlü desteği yaşlılarımıza Büyükşehir Belediyesi olarak sunacağız. Bu manada kendinizi hiç yalnız hissetmeyeceksiniz. Biz sizin hep yanınızda olacağız. İlçe belediye başkanlarımla Büyükşehir Belediyesi olarak size bir telefon kadar uzakta olacağız. Sizi hiç kimsenin üzmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu motivasyonla gece gündüz çalışacağız. Daha önce 25 yıllık iş hayatımda hep çalıştım, ürettim. Laf değil eser inşa ettik, eser ürettik. Bu anlayışla, tevazuyla, samimiyetle, gayretle çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
Huzurevi sakinlerinden Erol Eranıl, Müesser Yurtseven, Türkan Durballı Taşören Türk sanat müziğinden eserler seslendirirken, Şadiye Hacar da şiir okudu. Ülkü Uğur Çamlıbel hanımefendi ise Kurum ile fotoğraf çektirmek istedi.
Kurum'a yaptığı ziyarette, AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Serdar, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna ve AK Parti Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı Adem Yüce eşlik etti.