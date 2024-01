AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum: ’Sadece İstanbul’ diyerek hizmetlerimize devam edeceğiz

"'SADECE İSTANBUL' DİYEREK HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Ardından da huzurevi sakinleriyle sohbet eden Kurum, "Hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte ülkemiz için, milletimiz için çalışıyoruz. Sizlerin bilgileri, birikimleri, tecrübesi bizim için çok değerli. Burada her ilden hanımefendilerimiz ve beyefendilerimiz var. Benim de her ilde bu süreçte bir hikayem var. 81 ile gitmiş bir kardeşinizim, evladınızım. O illerde depremlerde, sellerde, heyelanlarda milletimiz için hep mücadele ettim. Milletimizin her anında hep yanında olmaya çalıştım. Söz verdim, o sözleri hep tutmanın gayreti içerisinde oldum. Şimdi de inşallah 39 belediye başkanımla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmetlere 'Sadece İstanbul' diyerek devam edeceğiz. Tek derdimiz İstanbul olacak, milletimizin sorunları olacak." dedi.