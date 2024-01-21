İtalya Başbakanı’nı Vahdettin Köşkü’nde ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Başkan Erdoğan burada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. İtalya'nın G7 liderliğini üstlendiği 2024'te ilk yurt dışı gezisini Türkiye'ye yapan Meloni ile Erdoğan'ın görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler önemli yer tuttu. Görüşmede, İtalya-Türkiye arasındaki ticaret ve savunma alanındaki iş birliği ve anlaşmalar da ele alındı. İtalya basını, Meloni ve Erdoğan'ın 'göç alanındaki iş birliğini güçlendirme' konusunu da görüştüğünü yazdı. İki liderin görüşmesi öncesi açıklamalarda bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise "İtalya ile Türkiye arasında Berlusconi'yle başlayan tarihi ve sıkı dostluk, Meloni'nin ziyaretiyle daha da güçlenecek" ifadelerini kullandı.