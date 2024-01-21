Haberler Gündem Haberleri Katil İsrail, Cibaliye Kampı'nı vurdu: 4 ölü, 21 yaralı
Giriş Tarihi: 21.1.2024 11:52

Katil İsrail, Cibaliye Kampı'nı vurdu: 4 ölü, 21 yaralı

Filistin Kızılayı, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Cibaliye bölgesinde bombardıman düzenlediğini, saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını duyurdu.

DHA
Katil İsrail, Cibaliye Kampı’nı vurdu: 4 ölü, 21 yaralı

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye bölgesinde bombardıman düzenlediğini, saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan Filistin Kızılayı sağlık merkezi, İsrail'in Cibaliye kampının doğusuna düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 4 kişiye ve 21 yaralıya müdahale etti" denildi. Örgüt, sağlık merkezinde saldırı sonucu yaralananlara yapılan müdahale anlarını da paylaştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Katil İsrail, Cibaliye Kampı'nı vurdu: 4 ölü, 21 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA