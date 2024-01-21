Sakarya’dan rekor oy sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar'ı karşılama törenine telefon bağlantısıyla katıldı. AK Parti Sakarya İl Başkanlığı önünde düzenlenen törene, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un aramasıyla katılan Erdoğan, böyle anlamlı bir gecede Sakaryalı kardeşlerini en kalbi duygularla selamladığını söyledi. Alemdar'ı, Sakaryalılara emanet ettiğini belirten Erdoğan, "İnanıyorum ki 31 Mart akşamında Sakarya'da çok çok farklı bir günün gecesini yaşayacağız. Şu ana kadar yaptığı hizmetler sebebiyle Belediye Başkanımızı da yine en kalbi duygularla tebrik ediyor ve selamlıyorum" dedi. Sakarya'nın kendi dünyalarında farklı bir yerinin olduğunu dile getiren Erdoğan, "Malum, 'Sakarya; saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.' Bu nidalar içerisinde bugüne kadar geldik, yürüdük. 31 Mart'ta çok daha farklı bir yürüyüşü Sakarya'da gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Erdoğan, aynı zamanda Cumhur İttifakı olarak da Sakarya'dan farklı bir ses çıkarmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti: "Aramızda herhangi bir ayrım olmayacak, ayrılık gayrılık olmayacak. El ele vereceğiz, tüm ilçelerimizi inşallah Cumhur İttifakı çatısı altında toparlayacağız. Ekrem (Yüce) kardeşimize şahsım, partim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Şu andan itibaren de Yusuf (Alemdar) kardeşimiz, Ekrem kardeşimiz el ele bu yolda devam edecekler. Kimseye herhangi bir fırsat vermeden inşallah bu birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız."Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar ise "Gec e gündüz çalışacağımın, ömrünü Sakarya'ya adamış, spordan sağlığa, eğitimden turizme, sanayiden ekonomisine kadar her alanda sizlerle beraber olacağımın sözünü veriyorum. Kardeşlik hukukumuzu geliştirerek İnşallah 31 Mart'ta sayın milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız ve Cumhurbaşkanımıza Sakarya'dan en yüksek oyu hediye etmiş olacağız" diye konuştu.