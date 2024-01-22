Cumhur ittifakı hedefe kilitlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanlığı'nın Elegans Düğün Salonu'nda düzenlediği teşkilat buluşması, Cumhur İttifakı buluşmasına dönüştü. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve DSP İl Başkanı Hüseyin Cahit Akıncı ile üç partinin de il ve ilçe yöneticileri katıldı toplantının açılış konuşmasında MHP İl Başkanı Muhammet Tekin "Bu şehrin bir kimliği var. Bu kimliğe uygun, trafikten kentsel dönüşüme kadar bütün meselelerini çözebilecek yetkin bir kadrosu da var. Bu itibarla sahaya çıkacağız. 17 ilçe bir de büyükşehir 18 yapacağız. Milletimizle bir araya geleceğiz. En ücra köşeye kadar girip, derdimizi, meramımızı, ne yapmak istediğimizi izah etmekte kararlıyız" dedi.AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak gösterilen gayretten dolayı tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2004 yılında İnegöl Belediye Başkanlığı ile başlayan sürecin, yeniden Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile devam ettiğini hatırlatarak, "Bu insana gurur veriyor. Unutmayın ki cumhur ittifakı skor ittifakı falan değil. Tabii ki 1395 belediyeyi de kazanmak istiyoruz. Böyle bir hayaliz var. Biz hepsini kazanmak, hepsinin cumhur ittifakı çatısı altındaki belediyeler olsun istiyoruz. Lakin karşı tarafta bununla dertlenmeyen, beka problemi olan bu ülkeyle alakalı hain emelleri olanlar var" diye konuştu. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman da 31 Mart seçimlerinin Türkiye'nin için son derece önemli olduğunu belirtti. MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu "Her zamankinden çok daha fazla görevler var üzerimizde" dedi. İHA