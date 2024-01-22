İstanbul için dev hizmetler geliyor! Murat Kurum projelerini açıklayacağı tarihi duyurdu

Beşiktaş'taki balıkçılar çarşısına da uğrayan Kurum, burada balıkçılarla bir süre sohbet etti.

Kurum, Cumhur İttifakı'nın seçim çalışmalarına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"31 Mart gecesine kadar Cumhur İttifakımızla birlikte İstanbul'un her yerinde bugüne kadar olduğu gibi olmaya devam edeceğiz. Bunu da sokakta görüyoruz. Bugün Beşiktaş'tayız. Sokaktaki heyecanı, motivasyonu görüyoruz. 31 Mart'ta büyük bir zaferi de İstanbullularla birlikte kazanıyor olacağız. Tabii ki İstanbullular artık değişim bekliyor ve bu değişimi emin olun sokakta her yerde görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Bu motivasyon bizi de açıkçası çok heyecanlandırıyor. Tabii ki İstanbulluların bugün yaşadığı işte trafik problemiyle alakalı, karmaşayla alakalı buradaki güvensizlikle alakalı, hizmet değil de eser değil de sosyal medya belediyeciliğiyle alakalı şikayetlerini de hep görüyoruz. Algı belediyeciliğiyle alakalı rahatsızlıklarını görüyoruz. Şunu duymak çok güzel, 'Ya biz sizi biliyoruz. Siz söylediğinizi yapıyorsunuz. Hem bakanlığınız döneminde hem genel müdürlüğünüz döneminde bunu yaptınız. Biz şahidiz.' Malatyalısı, Elazığlısı, Giresunlusu, Trabzonlusu, Bartınlısı, Kastamonulusu bizi orada gördü. Dolayısıyla bizim söylemlerimizle alakalı herhangi bir tereddütleri yok. Çünkü yaptık, yapacağız. Bu anlayışı sadece İstanbul'umuz için inşallah sergileyeceğiz."