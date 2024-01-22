MHP İzmir’den yerel seçim için net mesajlar: Canla, başla Dağ’ın yanındayız

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın geçtiğimiz hafta sonu Adnan Menderes Hava Limanındaki karşılama törenine katılıp konuşma yapan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İl Başkanlığında, yönetim kurulu üyeleri ve partisinin Çeşme, Dikili, Foça, Aliağa Belediye Başkan Adayları ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

PAGOSÇU ZİHNİYET İLE YÖNETİLİYOR

Toplantıda, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için memnuniyet anketi hakkında konuşan Şahin, "Tunç Soyer'den de ortalama Atatürkçü milliyetçi vatansever CHP'li, CHP zihniyetinden mustarip. Millete özel olarak soralım ya da öğrenelim diye bir şey yok. Herkes bunu biliyor, İzmir'in pagosçu bir zihniyet ile yönetildiğinin farkında" ifadelerini kullandı.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN…

Şahin, Cumhur İttifakı Adayı Hamza Dağ'ı desteklediklerini ifade ederek, "Hepimizin bildiği gibi Mahalli İdareler Seçimlerinin en önemli kavşak noktası hiç şüphesiz Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleridir.

Cumhur İttifakı tıpkı 2023 Seçimlerinde olduğu gibi geleceğe güvenle bakan Milletimizin teveccühünü kazanacak ve 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine de zafer mührünü vuracaktır. Kazanacağımız zaferle İzmir şehrimiz başta olmak üzere bütün büyük şehirlerimiz kaybettiği yılları geri kazanacak, Merkezi hükümetle uyumlu yepyeni bir yerel yönetim anlayışıyla gelecek yüz yıla damgasını vuracaktır. Bu noktada, bizleri 2024 yerel seçim zaferi için gayretlendiren en önemli müjde de hiç şüphesiz; Varlığı, mücadele azmi, İzmir için yaptıkları, dostluğu, inancı ve sarsılmaz iradesiyle kendisini kanıtlamış İzmir Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ Beyefendi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday gösterilmesi olmuştur. Kendisini kutluyor, her zemin ve şartta, gece gündüz demeden; canla başla yanında mücadele edeceğimizi ifade ediyorum" diye konuştu.

Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ise eleştirilerde bulunarak, DEM Parti ile iş birliği yaptığı şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Şahin "İzmir'in vatansever, Atatürkçü ve milli kimliğini suiistimal eden CHP zihniyeti maalesef son yirmi üç yılda İzmir'e çelme takmış, ilerlemesini durdurmuş ve yaşanması zor bir kent haline dönüştürmüştür. Varlık potansiyelleri görmezden gelinerek ihmal edilen Güzel İzmir HDP kürsülerinin cambazlığını yapan bir zihniyetin tahakkümü altına girmiştir. Yüz yıl önce "Tam İstiklal" diyerek çıkılan yolda tertip edilen Milli İktisat Kongresi'nin bugünkü yansımasını yine bölücü teröristlerin borazanlarına teslim edenler aynı zihniyetin gafil ve acınacak temsilcileridir. İzmir'de yollar bozuktur, İzmir'de denizimiz kirlidir, İzmir'de sorun çöplerdir. İzmir'de kanalizasyon arıtma tesisi verimli çalışmamaktadır. İzmir'de ulaşım zorlu, toplu taşım sorunludur. İzmir'de yapı stokunun yüzde 70'i depreme dayanıksızdır. Fakat bunu bilen gafil zihniyet yerel yönetici olarak insanımız için tek bir müspet adım dahi atmamıştır! Çünkü İzmir'i sorunun ta kendisi olan Tunç Soyer ve CHP zihniyeti yönetiyor. Atatürkçülüğü maske olarak kullanan bu zihniyet HDP kürsülerinde DEM'lenmekte, Atatürk'ün İstiklal Şehri İzmir'i emperyalist batının parya kenti olarak göstermektedir. Fakat artık Türkiye için ve Güzel İzmir için gün doğmak üzeredir…Cumhur İttifakı yerel yönetim anlayışı İzmir'de hâkim olacak ve başta Büyükşehir Belediyemiz ve otuz ilçemiz için yepyeni bir dönem başlayacaktır! İşte Manisa, MHP'nin üretken belediyeciliği ve Cumhur İttifakı'nın iradesiyle bir yıldız gibi yanı başımızda parlamaktadır! İşte Aliağa, gururla yükselen bir hizmet bayrağı olarak bütün İzmir'i gölgede bırakmış ve İzmirlilerin hayranlığını kazanmıştır. Şimdi sıra Bütün İzmir'e gelmiştir. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamza Dağ Beyefendi ile birlikte otuz ilçemizde zafer için mücadele edecek ve İzmir'in kaderini hep birlikte değiştireceğiz. Bu zafer yürüyüşü için İzmir'deki bütün dava ve yol arkadaşlarımı bu kutlu yolda hep birlikte mücadele etmek için göreve çağırıyorum" dedi.