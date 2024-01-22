MHP yerel seçim startını Mersin’den veriyor





'MİSAK-I MİLLİ KARARLARINA SADAKAT BİR VECİBEDİR'

Bölücü tehdidin azalmadığını, bilakis şiddetini arttırdığını vurgulayan Yalçın, "Düşman pusuda, içerideki iş birlikçileri de fesat ve tezgah peşindedir. Ancak hem birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza etme, hem de Cumhuriyet'imizi ayakta tutma azim ve kararlığı; Milli Mücadele dönemindeki kadar azametli ve caydırıcı surette maşeri vicdanda yaşamaktadır. MHP, siyasi faaliyetlerini daima bu bilinci diri tutma anlayışıyla sürdürmektedir. Bugün; bekasına yönelik bölücü tehdide karşı Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan, meşru askeri operasyonlarını bile sorgulama aymazlığını gösteren, bu uğurda verdiğimiz şehitleri politika malzemesi yapmaya cüret eden siyasi partiler varken, bize düşen, kararlılıkla milletimizin yanında olmaktır. Bilindiği üzere, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Milli ile hayat sürdüğümüz topraklardaki egemenlik haklarımızın ve bağımsızlığımızın yılmadan savunulacağı dünyaya ilan edilmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Birinci TBMM'de ise Misak-ı Milli'yi hayata geçirme kararı alınmıştır. Bu tarihi beyannamede yer alan esaslar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi rehberi olmuştur. Türkiye'de siyaset yapan herkes ve her siyasi parti için Misak-ı Milli kararlarına sadakat bir vecibedir. Misak-ı Milli'ye bağlılık, namus borcudur. Bu gerçekten hareketle denilebilir ki Cumhur İttifakı'nı var eden siyasi ilkeler, Misak-ı Milli'nin günümüzdeki sürümüdür" ifadelerini kullandı.