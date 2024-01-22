Türkiye, obruk haritasını çıkarıyor

Konya Kapalı Havzası'nda yer altı sularının çekilerek toprağın çökmesiyle meydana gelen irili-ufaklı obrukların sayısı binlerle ifade ediliyor. Obrukların çoğu Karapınar ilçesinde oluşurken son yıllarda bunlara Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçeleri de eklendi. AFAD Başkanlığı öncülüğünde birçok kurum ve belediyelerinde katıldığı 'Obruk Eylem Planı' çerçevesinde 'Obruk Duyarlılık Haritası' oluşturuldu. Duyarlılık haritası kapsamında obruk oluşabilecek alanlar tespit edildi. Obrukların nerede, ne kadar büyüklükle olabileceği bilinebiliyor. Tek bilinmeyen ise obruğun ne zaman olacağı. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Obruk Araştırma, Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, "Bu eylem planı ile birlikte birçok kuruma sorumluluklar yüklendi. doğal olaylar için önlemler yazılırken artık obrukta bir parametre olarak yazılacak. Buralarda kesinlikle imar çalışması yapılmamalı. Bina ve bina türü alanların yapılmaması gerekiyor. Bunu da yasa ile kural altına alınması gerekiyor" dedi.