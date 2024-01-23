Haberler Gündem Haberleri 5 ilde FETÖ'ye Kıskaç-5 operasyonu: 27 şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 23.1.2024 17:02 Son Güncelleme: 23.1.2024 17:22

5 ilde FETÖ'ye Kıskaç-5 operasyonu: 27 şüpheli yakalandı!

5 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Kıskaç-5 Operasyonlarında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 27 şüpheli yakalandı.

DHA
5 ilde FETÖ’ye Kıskaç-5 operasyonu: 27 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-5' Operasyonu gerçekleştiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın paylaşımına göre, FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında aranma kararı bulunan şahıslara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.


Haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının, gözaltına alınmamak veya tutuklanmamak için saklandıkları, Gaybubet evlerinde bulunan şahıslara yönelik Ankara ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda da 7 şüpheli yakalandı. Buna göre, yapılan Kıskaç-5 Operasyonlarında 5 ilde toplam 27 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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5 ilde FETÖ'ye Kıskaç-5 operasyonu: 27 şüpheli yakalandı!
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