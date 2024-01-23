Haberler Gündem Haberleri Ankara’da peş peşe kritik zirve! Önce Reisi ardından Putin geliyor!
Giriş Tarihi: 23.1.2024 12:39 Son Güncelleme: 23.1.2024 12:52

Ankara’da peş peşe kritik zirve! Önce Reisi ardından Putin geliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da iki kritik zirveye ev sahipliği yapacak. Yarın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi kabul edecek. İki lider, ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda yaklaşık 10 anlaşma yapacak. Başkan Erdoğan şubat ayında ise Rusya Devlet Başkanı Putin'i kabul edecek. Erdoğan ve Putin’in gündeminde Ukrayna-Rusya Savaşı, Gazze ve Kızıldeniz’deki gelişmeler olacak…

Ankara’da peş peşe kritik zirve! Önce Reisi ardından Putin geliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da iki kritik zirveye ev sahipliği yapacak. Başkan Erdoğan, yarın İran'ın Kirman kentinde yaşanan patlama sebebi ile ziyareti ertelenen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi kabul edecek.

10 ANLAŞMA İMZALANACAK

Türkiye–İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısının gerçekleşmesi beklenen görüşmede ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda yaklaşık 10 anlaşma yapılacak.

RUS MEDYASI YAZDI: PUTİN GELİYOR!

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam edecek. Erdoğan, Reisi'den sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayacak. Rus medyasına göre şubat ayında gerçekleşmesi beklenen görüşmede iki lider bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı Erdoğan-Putin zirvesinde; Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Kızıldeniz'deki gelişmeleri değerlendirecek.

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Ankara’da peş peşe kritik zirve! Önce Reisi ardından Putin geliyor!
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