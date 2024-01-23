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Giriş Tarihi: 23.1.2024 20:50

Bakan Bayraktar, Venezuela Büyükelçisi Gutierrez'i kabul etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez'i kabul etti.

DHA
Bakan Bayraktar, Venezuela Büyükelçisi Gutierrez’i kabul etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Venezuela Büyükelçisi Gutierrez'i bakanlıkta kabul etti.

Kabule ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Venezuela Büyükelçisi Sayın Freddy Eduardo Molina Gutierrez'i Bakanlığımızda kabul ettik. Önümüzdeki hafta Venezuela'ya yapacağımız ziyaret öncesi enerji ve madencilik alanında iki ülke arasındaki enerji iş birliği imkanlarını ele aldık" dedi.

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Bakan Bayraktar, Venezuela Büyükelçisi Gutierrez'i kabul etti
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