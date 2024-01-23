CHP’li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’e çevrecilerden çağrı: İmar planını iptal edin…

Muğla Menteşe'nin Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasında, kızılçam ormanlarının kalbinde kurulması planlanan çimento fabrikasının ÇED raporu, köylülerin ve çevrecileri açtığı dava sonucunda mahkeme tarafından iptal edilmişti. Bunun üzerine Menteşe Belediyesi, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesine verdiği ruhsatı iptal etti ve mühürlemişti.

Çimento fabrikasına karşı mücadele eden köylüler ve çevreciler, fabrika alanındaki 1/5000 ölçekli imar planının iptalini talep etmek için defalarca çağrıda bulundu. Ancak CHP'li Belediye köylülerin ve çevrecileri talebine kulak tıkamıştı. Meclis toplantısına gelen halkı zor kullanarak salondan dışarı çıkarmıştı.

GÖREVİNİZİ YAPIN! İMAR PLANINI İPTAL EDİN

Deştin köyü Platformu sözcüsü gönüllü çevreci Mustafa Tuncaelli, CHP'li belediyeye bir kez daha çağrıda bulunarak imar planının iptalini istedi.

Yetkilileri göreve çağıran Mustafa Tuncaelli, "Kendilerini sosyal demokrat olarak tanımlayan CHP'li meclis üyelerine. Lütfen siz de görevinizi yapın, 2006 yılında iptal edilmiş, uydurma bir ÇED'e dayalı olarak Bayır Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisince verilmiş olan Entegre Çimento Fabrikası amaçlı İmar Planlarını iptal edin. Tek bir kararınızla yüzde 90'ı ormanlık olan 7751 dönümlük alanı, Bahçeyaka'daki Muğla'nın içme suyu kaynaklarını, tarım için kullanılan Bayır Barajı ve Kazan Göleti'ni, Deştin Çayı'nı, zeytin ağaçlarını, etrafındaki bütün ormanlar yanmış iken yanmadan kalabilmiş ve arıcılık yapılan bal ormanını, kuzugöbeği mantarını, Deştin fasulyesini kurtarabilirsiniz. Meclis üyeleri olarak asli göreviniz de cennet Muğla'nın havasını, suyunu, toprağını, ormanını bu tür kirletici tesislerden korumak değil mi? Entegre Çimento Fabrikası amaçlı imar planlarını iptal edin! Bu bir lütuf değil, sizin göreviniz" dedi.