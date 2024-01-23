İBB kameralarıyla röntgencilik yapmışlardı... 2 sanık için istenen ceza belli oldu

İstanbul Valiliği İdare Denetim Müdürlüğü, geçtiğimiz yıllarda Kağıthane İtfaiye Komuta Merkezi'nde ön inceleme yaptı. Müfettişlerin incelemesinde, Mayıs-Haziran-Ağustos ve Eylül 2021 tarihlerinde afet kamerasının Taksim Odakule'de ve Ataşehir'de amacı dışında kullanılarak otel ve binaların ışığı yanan pencerelerinden içerideki insanlara yakın çekim yapıldığı tespit edildi. Kameranın bilgisayardan operatör tarafından sağa-sola, yukarı-aşağı hareket ettirildiği ve yakınlaşma-uzaklaştırma yapıldığı görüntülerin afet kameralarının kuruluş amacıyla ilgili olmadığı belirlendi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca 3 sanık S.M, Ü.Ç. ve O.A. hakkında, kuruma ait kullanıcı adı ve şifre girilerek kullanılması gereken kameraları, görevlerinin gereklerine aykırı şekilde kullandıkları gerekçesiyle dava açıldı. İddianamede, sanık S.M.'nin, üzerine atılı iddiaları doğrulayacak nitelikte ifade verdiği ve pişman olduğunu beyan ettiği, sanıklar Ü.Ç. ve O. A.'nın ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri anlatıldı.

ZİNCİRLEME SUÇ

İddianamede, S.M. ve Ü.Ç.'nin atılı suçu farklı zamanlarda birden fazla kez işlediklerinin tespit edildiği vurgulanarak "Zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak" suçundan 7 aydan 3.5 yıla kadar hapisleri istenirken; O.A.'nın "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETTİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanıkların üzerine atılı suçun işlendiği, kameraların sanıklar tarafından kötü niyetli olarak kullandığının sabit olduğu gerekçesiyle S.M ve U.Ç. hakkında "Görevi kötüye kullanma suçundan" suçundan 7 15 günden aydan 3.5 yıla kadar diğer sanık O.A. hakkında ise 6 aydan 2 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.