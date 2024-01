İstanbul için mega projelerımiz var

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum, dün önce Bahçelievler Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne ziyarette bulundu, ardından Beşiktaş'a geçerek esnafla bir araya geldi. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Kurum, 25 Ocak Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi'nde 3 ayrı lansmanda projelerini anlatacağını bildirdi. Kurum, İstanbul hedeflerini şöyle sıraladı:: Vatandaşlarımızın mülkiyet ile ilgili şikayetlerini dikkate alacağız ve haklarını koruyacağız. Bakanlığımız döneminde de vatandaşımızın lehine her türlü desteği verdik. Elele dönüşüm süreçlerini yönetip İstanbul'un deprem riskini hep birlikte kaldıracağız.Kendi işini kuracak gençlere destek vereceğiz. Sokaklarında, kütüphanesinde, dershanesinde her alanda mutlu ve güvenli olacaksınız. Spor yapabileceksiniz. Bir olimpiyat şehri altyapısını her mahallede gerçekleştireceğiz.(Bir vatandaşın "Bu İETT zamları ne olacak?" sorusu üzerine) Zammı bırak, indirim yapacağız. Vatandaşımız ne istiyorsa o olacak. Biz 'vatandaşın zor gününde yanında olacağız' dedik, olduk. 'Konut yapacağız' dedik, yaptık. Verdiğimiz sözleri tuttuk.İstanbul'un her tarafını çiçek gibi yapacağız, dikey bahçeleri geri getireceğiz. Biz 2053 net sıfır emisyon hedefi koyduk. Sözde çevrecilik olmaz. Mahalle bahçeleri açacağız. Çocuklarımız ailelerimiz orada huzur ve güven içerisinde oynayacak.İstanbul için b.ir çok mega projemiz olacak. Aylardır bilim insanlarımızla yapmış olduğumuz çalışmaları İstanbullu hemşehrilerimizle perşembe günü saat 11.00'de büyük bir katılımla bilim insanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, muhtarlarımızın, derneklerimizin katılımıyla tüm İstanbullularla paylaşıyor olacağız. Ardından üç lansmanımız daha olacak. Hem deprem dönüşümüyle alakalı, hem trafik çilesini ortadan kaldıracak çözümlerimizle alakalı, hem de İstanbul'un yeşilini arttıracak, mavisini koruyacak ve paylaşan İstanbul'u sosyalleşen, mutlu olan İstanbul'u anlatacak projelerimizi de detaylı bir şekilde diğer lansmanlarımızda anlatıyor olacağız.31 Mart gecesine kadar Cumhur İttifakımızla birlikte İstanbul'un her yerinde olmaya devam edeceğiz. İstanbullular artık değişim bekliyor. Sokaktaki heyecanı, motivasyonu görüyoruz. 31 Mart'ta büyük bir zaferi de İstanbullularla birlikte kazanıyor olacağız. Murat Kurum'un Mart ayında 39 ilçenin tamamında mitingler yapacağı belirtildi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'u, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabule, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.