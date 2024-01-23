MHP açık hava toplantılarına başlıyor: İlk toplantı Mersin’de

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin açık hava toplantılarının ilkinin 28 Ocak'ta Mersin'de yapılacağını duyurdu. Yalçın, "Cumhur İttifakı anlayışı ile bu güzide ilimizde 'Mersin bizim, Türkiye hepimizin' diyeceğiz. Partimizin 'Manisa bizim, Türkiye hepimizin' temalı ikinci açık hava toplantısı ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirilecek. Mitinglerimizde kullanacağımız seçim sloganlarından birisi de 'Cumhur bizim, Türkiye hepimizin' şeklinde belirlendi" dedi. Yalçın, ülke topraklarına yönelik kirli planların, bölgede sahneye konulan yeni oyunlar ve vekâlet savaşları yoluyla yeniden hayata geçirilmeye çalışıldığını da vurgulayarak şunları kaydetti: "Bölücü tehdit azalmamış, bilakis şiddetini artırmıştır. Düşman pusuda, içerideki işbirlikçileri de fesat ve tezgâh peşinde. Ancak hem birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza etme hem de Cumhuriyetimizi ayakta tutma azim ve kararlığı Milli Mücadele dönemindeki kadar azametli ve caydırıcı surette maşeri vicdanda yaşamakta. MHP, siyasi faaliyetlerini daima bu bilinci diri tutma anlayışıyla sürdürmekte" dedi.