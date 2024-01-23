Terör hücrelerine ‘mikroskobik’ bakış

Türkiye, tüm güvenlik birimleriyle koordine şekilde terörle mücadeleye yoğunlaştı. Terörü kaynağında yok etme stratejisi sonrasında bölücü terör örgütünün tüm hücrelerine "mikroskobik" seviyede bakıldı. Kandil ve Metina ile birlikte, Süleymaniye ve Mahmur'daki terör varlığıyla mücadele edilmesi kararlaştırıldı. Terör örgütü PKK'nın lojistik nakil merkezi olması, teröristlere eğitim verilmesi, yaralı teröristlerin tedavi edildiği yer olması ve teröristlerin geçiş noktası olması nedeniyle Süleymaniye bölgesine ayrı parantez açıldı. Ankara, KYB'ye "Terörle arana mesafe koy, gerekeni yap" mesajı veriyor. Aksi halde uygulanan yaptırımlar ötesinde adımlar atılabileceğini net şekilde dile getiriyor. Bölücü terör örgütünün Irak'taki üstü kapalı Sünni-Şii ayrışmasını istismar alanı haline getirmek üzere çalışmalara giriştiği belirlendi. Türkiye, bu durumun önüne geçmek için de düğmeye bastı. Türk diplomasisi kaos yaratarak kendine alan açma çabasında olan bölücü terör örgütünün oyunları konusunda muhataplarını uyarıyor.Terörle mücadele doktrininin son ayağında Süleymaniye ve KYB'ye ayrı parantez açıldı. Son dönemde terör örgütü PKK ve türevleri için lojistik nakil merkezi haline gelen Süleymaniye'de teröristlere eğitim verildiği, yaralı teröristlerin burada tedavi edildiği ve teröristlerin Türkiye'nin operasyon bölgelerine geçiş güzergahı olduğu tespit edildi. Bu noktada KYB'ye terörle arasına mesafe koyması gerektiği altı çizilerek verildi. Türk hava sahası geçtiğimiz yıl nisan ayından bu yana Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına kapatıldı. KYB terör örgütüyle mücadele konusunda gerekeni yapmaması halinde Türkiye tarafından daha ileri adımlar atılacağı açıklandı.ANKARA, tüm sınırları boyunca terör örgütü varlığıyla mücadeleye girişti. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyi ile Suriye'nin kuzeyi arasındaki ayrım ortadan kalktı. Türkiye, "Terörist neredeyse, hedefimiz orası" stratejisiyle ilerliyor. Suriye, İran ve Irak'taki silahlı teröristler gibi Avrupa Birliği ülkelerinde palazlanan terörün siyasi ayağı da radara alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütünde uzun yıllar görev alan teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle "örgütün hafızası" da siliniyor.TÜRKİYE'NİN kararlı mücadelesiyle sıkışan terör örgütü varlığını ispat etmek için hava şartlarını da fırsat bilerek Türkiye'nin üs bölgelerine taciz ve saldırılarını yoğunlaştırdı. Dün de taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi.