Teröre ‘nokta operasyon’ stratejisi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş, son dönemde terör örgütü PKK'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak sınırındaki üs bölgelerine düzenlediği saldırıların arka planına ilişkin SABAH'a konuştu. Yeşiltaş, "Türkiye'nin Kuzey Irak bölgesinde alan kontrolüne dayalı ve sürekli devam eden nokta operasyonları, PKK'nın mobilize olma imkân ve kabiliyetlerini kısıtladı. Suriye ile olan bağlantısını sınırlandırdı ve Türkiye'ye yönelik saldırıları önemli ölçüde engelledi" dedi.Murat Yeşiltaş, köşeye sıkışan PKK'nın konsept ve sözde askeri yapılanmasında değişiklik yaparak 'küçük birlikler' halinde Türkiye'nin üs bölgelerine saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti. Örgütün teknolojik kabiliyetini geliştirmeye çalıştıklarını, özellikle ticari drone'lar kullanarak saldırı gerçekleştirme, üs bölgelerini rahatsız etme ve zayiat verdirme arayışında olduklarını söyleyen Yeşiltaş, "Tek alternatifleri, geleneksel olarak tercih etmedikleri kış aylarında saldırı gerçekleştirmek oldu. Ağır kayıplar vermeyi göze alarak hava koşullarının son derece kötü olduğu bir zamanda üst bölgelere saldırdılar" diye konuştu. PKK'nın gerçekleştirdiği son 3 terör eyleminin yanı sıra daha fazla eylem gerçekleştirme çabasında olduklarını ifade eden Yeşiltaş, "Bu noktada da Türkiye'nin, Suriye'de PYD/YPG'yi, Kuzey Irak bölgesinde de PKK'nın kullandığı güvenli alanları hedef almasıyla örgütün eylem kabiliyetine darbe vuracak. Cezalandırma operasyonları, PKK/ YPG'nin Suriye'deki üst yapılarını hedef alıyor ve Türkiye bu operasyonlara devam edecek" ifadelerini kullandı. Yeşiltaş, Türkiye'nin üst düzey PKK'lıları hedef alacağını vurgulayarak, "Başta Süleymaniye olmak üzere operasyonlar devam edecektir. Dolayısıyla bölgede Türkiye, PKK'nın strateji geliştirme ve bu stratejiyi yerleştirme hedefine de ket vuran bir askeri istihbari dinamik oluşturmaya devam edecektir" dedi.