Türkiye’nin PKK ile mücadelesinde ‘nokta operasyon’ stratejisi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş, son dönemde terör örgütü PKK'nın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak sınırındaki üs bölgelerine düzenlediği saldırıların arka planına ilişkin SABAH'a konuştu. Yeşiltaş, PKK'nın son saldırılarında strateji değişikliğine gittiğini kaydederek, bu değişikliğin Türkiye'nin terörle mücadelede AR-GE stratejilerindeki değişimden kaynaklandığını vurguladı. Yeşiltaş, "Kuzey Irak bölgesi bu noktada çok kritikti, Türkiye'nin Kuzey Irak bölgesinde alan kontrolüne dayalı ve sürekli devam eden nokta operasyonları PKK'nın mobilize olma imkan ve kabiliyetlerini kısıtladı, Suriye ile olan bağlantısını sınırlandırdı ve Türkiye'ye yönelik saldırılarını önemli ölçüde engelledi" dedi.

'PKK KÖŞEYE SIKIŞTI'

Terör örgütü PKK'nın köşeye sıkıştığını ve bu bağlamda değişim arayışında olduğunun altını çizen Yeşiltaş, PKK'nın konsept ve sözde askeri yapılanmasında değişiklik yaparak 'küçük birlikler' halinde Türkiye'nin üs bölgelerine saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti. Örgütün teknolojik kabiliyetini de geliştirmeye çalıştığını, özellikle ticari dronlar kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme, üs bölgelerini rahatsız etme ve zayiat verdirme arayışında olduklarını söyleyen Yeşiltaş, "Türkiye bunun önüne geçmeyi başardı. Tek alternatifleri, geleneksel olarak tercih etmedikleri kış aylarında saldırı gerçekleştirmek oldu. Bu saldırılar içerisinde ağır kayıplar vermeyi göze alarak, Türkiye'ye de kayıp verdirmeye çalışarak hava koşullarının son derece kötü olduğu bir zamanda üst bölgelerine saldırılar gerçekleştirdiler" diye konuştu.

'TÜRKİYE CEZALANDIRMA OPERASYONLARINA DEVAM EDECEK'

PKK'nın gerçekleştirdiği son 3 terör eyleminin yanı sıra daha fazla eylem gerçekleştirme çabasında olduklarını ifade eden Yeşiltaş, TSK'nın imkanlarıyla bölgede aldığı önlemler sayesinde, planladıkları saldırıları gerçekleşemediklerini aktardı. Yeşiltaş, bölgesel konjektörün çatışmacı bir ortama doğru sürüklendiği bir noktada PKK'nın bunu bir fırsata çevirmeye çalışacağını kaydederek, "Bu noktada da Türkiye'nin, Suriye'de PYD/YPG'yi ,Kuzey Irak bölgesinde de PKK'nın kullandığı güvenli alanları hedef almasıyla örgütün eylem kabiliyetine darbe vuracak. Çünkü Türkiye'nin cezalandırma operasyonları, PKK/YPG'nin Suriye'deki üst yapılarını hedef alıyor. Bu operasyonların terör saldırısının ortaya çıkaracağı PKK adına faydayı iyice minimize ediyor ve büyük bir maliyet oluşturuyor. Türkiye de bu cezalandırma operasyonlarına devam edecek" ifadelerini kullandı.

HEDEFTE ÜST DÜZEY PKK'LILAR VAR

Süleymaniye'deki PKK varlığına dikkat çeken Yeşiltaş, Türkiye'nin başta Süleymaniye olmak üzere Irak ve Suriye'deki üst düzey PKK'lıları hedef alacağını vurgulayarak, "Başta Süleymaniye olmak üzere operasyonlar devam edecektir. Dolayısıyla bölgede Türkiye, PKK'nın strateji geliştirme ve bu stratejiyi yerleştirme hedefine de ket vuran bir askeri istihbari dinamik oluşturmaya devam edecektir. Bunun diplomatik tarafında ise Kuzey Irak'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapmış olduğu Süleymaniye yönelik yapmış olduğu açıklamalar ve değerlendirmeler son derece önemli" dedi.