23 yıldır unutulmayan şehit müdür: Diyarbakır’ın ‘Gaffar baba’sıydı

Diyarbakır'da 'kara gün' olarak takvim yapraklarında yerini alan 24 Ocak 2001 yılında doğum gününe bir ay kala Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, makamından çıktıktan sonra Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde suikasta uğradı. Hain suikastta Okkan ve Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy 23 yıl önce uğradıkları suikast sonucu şehit oldular. Her yıl Okkan için hem Diyarbakır'da hem de memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde anma törenleri yapılıyor. Diyarbakırlılar, hain saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmuyor. Okkan, şehit olmadan dakikalar önce de son röportajını SABAH'a vermiş, bu röportajda "Türkiye'nin sigortası Diyarbakır'dır" demişti. Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1952 yılında dünyaya gelen Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehirde küçükten büyüğe herkesle geliştirdiği iyi ilişkilerle bölge insanının gönlünde taht kurdu. Kadın polisler Diyarbakır'da ilk kez Okkan'ın emriyle sokağa çıkıp trafiği yönetti. Geceleri tebdili kıyafetle sık sık esnaf ziyaretinde bulunan Okkan, sokakta karşılaştığı vatandaşa cep telefon numarasını verdi. Gençleri suçtan uzak tutmak amacıyla spor kulüplerine destek verdi.Diyarbakırspor'un Süper Lig'e yükselmesi için büyük bir mücadele veren Okkan, bir kulüp yöneticisi gibi çaba gösterirken, dönemin yönetimi tarafından kulübün "onursal başkanı" ilan edildi. Diyarbakırlılar şehit müdüre duydukları sevgi nedeniyle hatırasını yaşatmak için doğan çocuklarına Ali Gaffar ismini verdi. Okkan ve 5 koruma polisini şehit eden 10 terörist ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 4'ü ise suikastın ardından yapılan operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda ölü olarak ele geçirildi.