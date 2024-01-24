Bitkileri dikti hasadı bekliyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştireceği 13 deneyden biri Ege Üniversitesi tarafından hazırlanan ekstrem koşullara uyum sağlamış bitki anlamına gelen "EXTREMOPHYTE" isimli proje olacak.Konu ile ilgili SABAH'a konuşan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Genel Biyoloji Anabilim Dalı Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Uzilday, "Deney şu anda uzay ortamında kuruldu. Deneyle birlikte gönderilen tohumların Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mikro yerçekimi ortamında çimlenmesini ve büyümesini bekliyoruz. Deneyin sonunda tuzsuz ve tuzlu ortamda yetiştirilen bitkiler hasat edilerek Ege Üniversitesi'ne getirilecek ve yer kontrolleri ile karşılaştırılacak. Tuz stresine hassas arabidopsis thaliana ve tuza dayanıklı schrenkiella parvula bitkilerinin büyüme performansları yanı sıra, mikro yerçekimi koşullarında bu bitkilere hangi genler ifade oluyor onu inceleyeceğiz. Dünyada toprak olarak adlandırdığımız yapı kompleks bir yapı. İçerisinde organik maddeler ve mikroorganizmalar var. Ancak Ay'da veya Mars'ta regolit (Ay ve Mars toprağı) olarak tanımlanan yapının içinde organik maddeler yok. Bitkinin bu özelliğiyle diğer gezegenlerde kurulması planlanan üslerde, tuz ve metal içeriği yüksek regolitlerin iyileştirilmesi potansiyeli bulunuyor. Bu deneyle ileride Ay'da ve Mars'ta bitkilerin yetiştirilip yetiştirilemeyeceği konusunda bilgi sahibi olacağız. Bunun yanında bitkiler kurulması planlanan bu üslerde insanlar tarafından üretilen karbondioksidin oksijene dönüştürülmesine de katkı sağlayacak" dedi.