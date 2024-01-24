İBB yönetimi yarı zamanlı çalışıyor

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum dün Küçükçekmece'de sivil toplum kuruluşları (STK) ve muhtarlarla buluştu. Bakırköy'de ise Minibüs Esnafı Dayanışma Yardımlaşma Koruma Derneği'ni ziyaret eden Kurum, ilçede esnafı da gezdi. Kurum, yoğun programı sırasında yaptığı açıklamalarda özetle şunları kaydetti:Mevcut yönetimin kentsel dönüşümle ilgili verdiği sözlerin hiçbiri gerçekleşmemiştir. '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz' sözü verdiler. Umutla bekleyen İstanbul halkına verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. Sadece kentsel dönüşüm değil tüm verdiği sözlerle alakalı sadece reklamlarda, panolarda algı yürüttüler.Dönüşüm projelerimizi yerinde yapacağız, gönüllü yapacağız, hızlı yapacağız ki vatandaşım bir an önce sağlam güvenli yuvasına kavuşsun. İstanbul'u mega bir köy haline getirmekte azimli olanları hep birlikte 31 Mart akşamı durduracağız.Tabii bugün yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut. Maalesef mesailerini, enerjilerini tam zamanlı İstanbul'a, İstanbul halkına harcamıyorlar. Bu kadar da şehrin sorunlarına vakıf olduklarını düşünmüyorum.Minibüsçünün bir derdi varsa gelip dinleyeceksin, can kulağıyla dinleyeceksin. Çözüm için bir irade ortaya koyacaksın ki bu iradelerin de koyulmadığını net bir şekilde görüyoruz.