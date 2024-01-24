Kursların kapatılıp yeniden açılmasına MHP il başkanından büyük tepki

2014-2019 yıllarında açılan gençlik merkezlerinin fakir ve dar gelirli ailelerinin evlatları için açıldığını kaydeden Kanlı, "Adana Gençlik Merkezleri, yerel yönetimler eliyle yapılan Türkiye'nin en büyük eğitim projesiydi.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama amacı da güdülen bu merkezlerde üst üste Türkiye şampiyonları ve diğer önemli dereceler elde eden çok sayıda öğrenci yetişirken on binlerce öğrencimiz de arzu ettikleri okullarda eğitim imkânı buldu" diye konuştu.

"Devlette devamlılık esas" olmasına rağmen Karalar'ın sırf siyasi gerekçelerle kurs merkezlerini kapattığını ifade eden Kanlı, şunları söyledi: "Zeydan bey bu davranışıyla eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırmıştır. Ama şimdi kursları yeniden açıyor. Bu büyük yanlıştan kuşkusuz vatandaşlarımız için değil, 31 Mart'ta görülecek hesap günü yaklaştığı için vazgeçiyor.

Gerçek böyle de olsa önemsiyoruz. Peki geçen beş yılda fakir ve dar gelirli ailelerimizin, işten atılan öğretmenlerimizin maddi-manevi yaşadığı sıkıntılar, krizler, öğrencilerimizin yıkılan hayalleri, çalınan gelecekleri nasıl telafi edilecek? Sayın Karalar'ın veremeyeceği hesaplardan biri de budur. Biz diyoruz ki, endişelenme Adana'm! Çoğu gitti azı kaldı. Sözümüz söz; biz bu sorunu da çözeceğiz!