Nadir elementle uzay liginde hedef zirve

Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye'nin madenlerde net ihracatçı olması" hedefiyle çalışmalarını sürdüren Türkiye, 2022'de Eskişehir Beylikova'da batarya, yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji dönüşümünün olmazsa olmazlarından biri olan nadir toprak elementi (NTE) cevheri keşfetti. 690 milyon tonluk cevherin işlenebilmesi için tesis kuruldu. Türkiye'yi NTE üretiminde dünyada 5 ülke arasına sokacak tesisin önemi ilk insanlı uzay misyonuyla beraber daha da arttı. Nadir toprak elementleri, Türkiye'nin uzay çalışmalarında kullanılacak. NASA'nın roketlerinde dahi kullanılan nadir element cevheri Türkiye'yi uzay ligine taşıyacak. Türkiye Uzay Ajansı ile TENMAK arasında işbirliği protokolü imzalandı. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) arasında geçtiğimiz günlerde bu alanda işbirliği için protokol imzalandı.1950'li yıllarda bölgede çalışmalar başlatılmış, Avrupa'dan birçok sayıda bilim insanı gelmişti. Ancak yaptıkları araştırmalar sonucunda "Burada hiçbir şey yok" denilerek kamuoyu yanıltılmıştı. Günümüze geldiğimizde ise Başkan Erdoğan'ın kalkınma hamleleri, ardından dönemin Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleriyle bu tesisteki rezervler tespit edildi. Sadece tespit edilmekle kalmadı. İşlenmesi için de bir pilot tesis kuruldu.