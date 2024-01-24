TBMM’den İsveç’e NATO onayı

TBMM Genel Kurulu, İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren protokolü 287 oyla kabul etti. 346 milletvekilinin katıldığı toplantıda 55 ret oyu kullanılırken, 4 milletvekili de çekimser kaldı. TBMM'nin kararının ardından gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Protokol Erdoğan'ın onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak ve böylece İsveç'in NATO'ya katılımının yolu açılmış olacak. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliğine bir adım daha yaklaştığını bildirdi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise karardan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Şimdi Başkan Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını bekliyoruz. İsveç güvenilir, dayanışmacı ve kararlı bir NATO üyesi olacaktır" dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake de Türk halkına ve hükümetine teşekkür ederek, "Kararı büyük bir takdirle karşılıyorum" ifadesini kullandı.