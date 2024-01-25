CHP’li başkanlar bol bol şov ve tatil yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında vizyoner programlara, projelere önem veren başka siyasi yapı yok. Çünkü onların ülkeye ve şehirlerimize eser kazandırmak, milletimize hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Kendi iç çekişmelerinden, rant paylaşım kavgalarından, ülke ve millet düşmanlarıyla işbirliği çabalarından, herhalde programa, projeye vakit bulamıyorlar. Bazı şehirler yeni eser yapmak yerine, devam eden çalışmaların üstünü kapatan, verilen hizmetleri kesintiye uğratan, tüm oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezlerin elinde perişan oldu. Dikkat ediniz, söz verdiği şeylerden bazılarını, çeşitli sebeplerle yapamayanlardan değil, yıllarca yönetimde kaldığı halde hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum. Gerçi hiçbir şey yapmadılar demek doğru değil. Mesela bol bol şov yaptılar. Mesela bol bol tatil yaptılar. Mesela iç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Mesela belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Kısacası, kendi şehirlerinin meselelerinin çözümü hariç her işi yaptılar. Daha buram buram kibir kokan edalarıyla sergiledikleri komiklikleri saymıyorum bile. Daha bölücü örgütün güdümündeki partiyi şehirlerinin yönetimine ortak etme hesaplarını saymıyorum bile. Daha cumhurbaşkanı yardımcılığı rüyasıyla aylarca şehirlerini sahipsiz bırakmalarını saymıyorum bile. Ama ülkeye, millete, şehirlerine hizmet etme, eser kazandırma namına herhangi bir varlıklarını gören, duyan, şahit olan yok. Buna karşılık şehirlerimizin ihmal edilmişliği, gerileyişi izaha muhtaç olmayacak kadar açıktır. Bunları söylerken, amacımız ne polemik yapmaktır, ne kimseye bühtan etmektir. Biz sadece milletimizin hissiyatını, derdini, beklentisini özellikle dile getiriyoruz. Üstelik bu muhasebeyi sadece muhalefet adayları için de yapmıyoruz.Keçiören'de yazdığı hizmet destanıyla tarihe geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Turgut Altınok kardeşimizin, büyükşehirdeki projeleri sayesinde Ankara'nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum. AK Parti, kurulduğu günden beri genel-yerel her seçimde milletimizin karşısına güçlü bir programla, iddialı projelerle, hayırlı hizmet hazırlıklarıyla çıkmış bir partidir. Buradan milletime sesleniyorum. Bakınız, AK Parti'nin yerel yönetim seçimlerine girdiği her yerde şunu unutmayın: Gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetim el ele vermek suretiyle milletimize hizmette sağlayacağı başarıyı özellikle muhalefetin sağlaması mümkün değil. Ülkemizin en büyük ilk üç şehrinde, temel atmama törenleriyle ve atılan temellerin üzerini kapatmakla vakit geçiren, yüzü kızarması gerektiği halde şehri için hiçbir büyük projesi olmamasıyla övünen, yıllardır hiçbir altyapı çalışması yapmayıp sadece tabela değiştiren, istismar ve korku siyasetiyle insanların iradesine ipotek koyan, velhasıl esersiz ve hizmetsiz harcanan yıllardan söz ediyoruz. Milletimiz bunun hesabını hiç şüphesiz 31 Mart'ta sandıkta soracaktır.Seçim öncesi ne dedilerse, işbaşına gelince tam tersini yapan bu 'zübük siyasetçi' tiplemelerinin gençlerimize kötü örnek teşkil etmemesini diliyoruz. AK Parti kurulduğu günden beri eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlünde yer etmiştir. Türkiye'nin siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri atılımlarından rahatsız olanların önümüzü kesmek için sahneledikleri oyunların figüranlığına soyunanlar, bu dilden anlamaz. Onlar sadece emperyalistlerin ellerine tutuşturdukları senaryoları tekrarlar, üzerimize saldıkları terör örgütlerine payandalık yaparlar. Biz, elbette bu hakikatleri milletimizle paylaşacağız, ama asla onların bizim vaktimizi ve enerjimizi boşa harcamalarına izin vermeyeceğiz. İşte bunun için 'Gerçek Belediyecilik' diyoruz. İşte bunun için 'İşimizi her zaman ve her yerde düzgün şekilde yapacağız' diyoruz. İşte bunun için milletimizin huzuruna programlarımızla, projelerimizle, icraatımızla çıkıyoruz. İşte bunun için 'Gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız' diyoruz. Şayet biz işimizi düzgünce yapar, milletimizin gönlünü kazanırsak, şayet biz vaktimizi, enerjimizi, imkânlarımızı milletimizin emrine amade kılarsak, şayet biz boş lafla, yalanla, şovla, reklamla değil; gerçek hizmetlerle milletimizin huzuruna çıkarsak, şayet biz gösterişe, şatafata, riyaya, kibre itibar etmeden işimizi mütevazı bir şekilde yürütürsek, yani biz doğru olursak, emin olun eğri zaten belasını bulur.Ey muhalefet ne yaparsanız yapın uzaya füzeler gitmeye devam edecek, uçak gemilerimizin inşası devam edecek, denizlere, fırkateynlerimiz sürekli olarak inecek. Biz karada, denizde, havada bütün her yerde inşallah savunma sanayiimizde gövde gösterimizi devam ettireceğiz.Kabine toplantımızın ardından emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda talimatı verdim. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını, memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükselttik. Devletimizin imkânı arttıkça, bundan ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adamış emeklilerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan istismarcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz.Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz. Olumlu sonuçlar aldığımız ekonomi programını sekteye uğratmaktan, ilk insanlı uzay misyonunu önemsizleştirmeye kadar Türkiye'nin başarılarını hedef alarak kendilerine alan açmanın peşindeler. Hamdolsun milletimizin feraseti sayesinde bu oyunların hiçbiri tutmasa da maalesef bıraktığı izlerin ülkeye ekonomik maliyeti oluyor. Biz bu bozguncuların foyalarını ortaya döküyoruz.Akyurt- Hilal Ayık, Altındağ- Veysel Tiryaki, Bala- Ahmet Buran, Beypazarı- Tuncer Kaplan, Çamlıdere- Hazım Caner Can, Çankaya- Duhan Kalkan, Çubuk- Baki Demirbaş, Elmadağ- Eyyüp Tekiner, Evren- Hüsamettin Ünsal, Güdül- Muzaffer Yalçın, Haymana- Özdemir Turgut, Kahramankazan- Serhat Oğuz, Keçiören- Zafer Çoktan, Kızılcahamam- Süleyman Acar, Mamak- Asım Balcı, Nallıhanİsmail Öntaş, Pursaklar- Ertuğrul Çetin, Sincan- Murat Ercan, Şereflikoçhisar- Memiş Çelik, Yenimahalle- Abdulkadir Aydoğan. Ayaş'ta MHP'li Mehmet Kirazdibi, Etimesgut'ta MHP'li Enver Demirel, Gölbaşı'nda MHP'li Ramazan Şimşek, Kalecik'te MHP'li Erdal Dal, Polatlı'da MHP'li Levent Çağlancı Cumhur İttifakı'nın adayı olarak desteklenecek.