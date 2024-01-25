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Giriş Tarihi: 25.1.2024 20:56

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok: 37 kilometrelik metro kazandıracağız

Cumhur İttifakı’nda 31 Mart yerel seçim hazırlıkları sürüyor. İttifakın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle Ankara’yı sokak sokak gezmeye devam ediyor. Mamak’ta esnaf ziyaretlerinde bulunan Altınok, Mamaklı vatandaşlara 37 kilometrelik metro kazandıracaklarını müjdeledi.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok: 37 kilometrelik metro kazandıracağız

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Altınok, Mamak Boğaziçi Mahallesi'ni baştan sona gezdi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Cumhur İttifakı Adayı, esnaftan gelen davetleri kırmayarak onlarla çay içti.

ANKARA'YA METRO MÜJDESİ

Ankaralılar Derneği Mamak Şubesi(AHİD) ve Mamak Çorumlular Derneği'ni ziyaret eden Turgut Altınok, Ankara'ya yeni eserler kazandıracaklarını belirtti.

Hizmetlerde sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine önem vereceklerini ifade eden Altınok, Mamak'a 37 kilometrelik metro yapacaklarını belirtti.

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Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok: 37 kilometrelik metro kazandıracağız
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