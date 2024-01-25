Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok: 37 kilometrelik metro kazandıracağız

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Altınok, Mamak Boğaziçi Mahallesi'ni baştan sona gezdi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Cumhur İttifakı Adayı, esnaftan gelen davetleri kırmayarak onlarla çay içti.

ANKARA'YA METRO MÜJDESİ

Ankaralılar Derneği Mamak Şubesi(AHİD) ve Mamak Çorumlular Derneği'ni ziyaret eden Turgut Altınok, Ankara'ya yeni eserler kazandıracaklarını belirtti.

Hizmetlerde sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine önem vereceklerini ifade eden Altınok, Mamak'a 37 kilometrelik metro yapacaklarını belirtti.