İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’u birlikte yöneteceğiz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, hem sahada hem de sosyal medyada vatandaşların istek ve önerilerini dinlemeye, çözüm bulmaya devam ediyor.

Resmi X hesabından geçtiğimiz günlerde paylaşımda bulunan Kurum, "Sevgili İstanbullular Sizlere bir sorum var. 31 Mart'tan sonra nasıl bir İstanbul istersiniz?" sorusunu yöneltmişti.

Kendisine verilen cevaplar doğrultusunda birçok konunun İstanbul'da yapılacak projeler arasına eklendiğini duyuran Kurum, "Sevgili İstanbullular, Projelerimizi ve müjdelerimizi açıklarken sizin önerilerinizi tek tek dikkate alacağımı söylemiştim. İlettiğiniz bir çok konuyu müjdelerimizin arasına ekledik." dedi.

Vatandaşlardan gelecek istek ve önerilere açık olduğunu vurgulayan Kurum, "İstanbul'u sizlerle yöneteceğiz." ifadesini kullandı.