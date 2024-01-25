Komutandan annelere destek ziyareti... “Sizler bizim de annemizsiniz”

Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşanırken, Yıldırım "Burada evlat mücadele veren tüm anneler bizimde annenizdir. Biz sizin için, evlatlarınızı getirmek için mücadele ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Terör örgütünü ülkemizde nasıl bitirdiysek, evlatlarınızı da getireceğiz, yeter ki siz bize inanın ve güvenin. Bu eyleminizden asla geri adım atmayın" dedi.