Komutandan annelere destek ziyareti... “Sizler bizim de annemizsiniz”

Diyarbakır'da evlat mücadelesi veren annelerin eylemi bin 606 gününe girerken Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya annelere destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında devletin tüm imkanlarıyla annelerin yanında olduğuna dikkat çeken Tümgeneral Yıldırım, artık annelerin ağlamaması ve babaların evlat hasreti çekmemesi için mücadele ettiklerini söyledi.
Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşanırken, Yıldırım "Burada evlat mücadele veren tüm anneler bizimde annenizdir. Biz sizin için, evlatlarınızı getirmek için mücadele ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Terör örgütünü ülkemizde nasıl bitirdiysek, evlatlarınızı da getireceğiz, yeter ki siz bize inanın ve güvenin. Bu eyleminizden asla geri adım atmayın" dedi.