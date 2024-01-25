SON DAKİKA | İsveç’e NATO vizesi: Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberi... İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada da, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Karara ilişkin Resmi Gazete'de yer alan ifadeler şu şekilde:

MADDE 1- (1) 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel'de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

TBMM Genel Kurulu, İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren protokolü 287 oyla kabul etmişti. 346 milletvekilinin katıldığı toplantıda 55 ret oyu kullanılırken, 4 milletvekili de çekimser kalmıştı.