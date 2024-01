5 yılda 650 bin konuta dönüşüm

Cumhur İttfiakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim beyannmesindeki projelerini Haliç Kongre Merkezi'nde lansmanla tanıttı. Megakentin en büyük sorunu olan deprem hazırlıklarına ilişkin ortaya konulan somut çözümler büyük heyecan yarattı. İşte Kurum'un sözleri:Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için 5 yılda 650 bin konut inşa edilecek. Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut yapılacak. Yeni yapılanmada yatay mimari ağırlıklı, nüfusu artırmayacak doğru bir planlama yapılacak. Bu konutların 300 bini, her yıl 60 bin konut olmak üzere Kiptaş eliyle inşa edilirken ödemenin yarısı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Risksiz tek bir konut kalmayana kadar çalışacağız.Kentsel dönüşümde vatandaşa 700 bin lira hibe desteği, birinci yılı vade farksız olmak üzere tam 700 bin lira kredi desteği sağlanacak. Başvurular 15 Nisan'da başlayacak. 100 bin lira da taşınma ve kira yardımı ödenecek. Evler 18 ayda teslim edilecek. Ödeme, konutun bitiş tarihinde başlayacak ve 1 yıl faizsiz sabit taksit, yani 5 bin 833 lira olacak. Toplamda 10 yıl sürede ödenecek kredinin kalan kısmı ise yıllık TEFE bölü 2 oranında artış ile 9 yılda ödenecek. 650 bin yeni yuvanın 250 bini vatandaşların anlaştığı özel sektör firmaları eliyle yerinde dönüştürülecek. Bunun için de binanın bulunduğu alana dair imar düzenlemeleri hemen hayata geçirilecek.Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üretilecek. Bunlar evleri dönüşüme girenlere çok düşük fiyatlara kiralanacak.Afet lojistik merkezlerinin sayısı 1'den 7'ye çıkarılacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Afet Yönetim Merkezi kurulacak. Biri Arnavutköy'de diğeri Pendik'te olmak üzere 2 yeni acil durum hastanesi yapılacak.Lansmana Türk jeolog, deprem bilimci Naci Görür'ün de aralarında bulunduğu birçok bilim insanı katıldı. Kurum'un kentsel dönüşüm vizyonu Prof. Dr. Naci Görür'ün "Afetlere Dirençli İstanbul" başlıklı deprem raporu doğrultusunda hazırlandı. Kurum ve Görür bir araya gelerek deprem hazırlığını konuşmuş, Görür'ün raporu ışığında dönüşümle ilgili plan hazırlanmıştı.İBB başkan adayı Murat Kurum'un ulaşımla ilgili projeleri megakenti rahatlatacak.Esenler Otogarı Eyüpsultan'a, Harem Otogarı da TEM Kurtköy Kavşağı yakınına taşınacak.Karayolu ulaşımı dev tünel projeleriyle rahatlatılacak. İlk 5 yılda, Avrupa yakasında 25.7 kilometrelik Çayırbaşı - Ayazağa - Levazım - Dolmabahçe Tüneli ile 11.6 kilometrelik Kâğıthane - Bayrampaşa Hal Tüneli açılacak. Mevcut Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'nin devamı niteliğindeki Sarıyer - Kilyos Tüneli tamamlanacak. Böylece Kilyos - Dolmabahçe arasında kesintisiz bir ulaşım sağlanacak. Anadolu yakasında ise Yenisahra ile Bostancı 10.2 kilometrelik tünelle bağlanacak.Metrobüs hattı Silivri'ye uzatılacak. Metrobüs filosuna her yıl 100 yeni araç, otobüs filosuna her yıl 250 yeni araç kazandırılacak.İstanbul'un taksi sorununu çözmek için Merkezi Taksi Yönetim Sistemi hızlıca kurulacak. Dijital taksi uygulamaları bir merkez altında buluşturulacak. Taksicilere yönelik eğitim, denetim, ödül ve ceza uygulamaları işler hâle getirilecek.İstanbul trafiğini rahatlatmak için deniz ulaşımının payı 2 kat artacak. İstinye-Yenikapı arabalı vapuru, Çubuklu -Yenikapı arabalı vapuru, Çengelköy-Yenikapı arabalı vapuru projeleriyle 3 yeni hat kurularak karayoluna alternatif ulaşım imkânları eklenecek. Akıllı ulaşım sistemleri tek tek hayata geçirilecek.İstanbullu'nun otopark sorunu 250 bin araçlık yeni otopark projeleriyle çözülecek. Bu otoparklar ana duraklara yakın yerlere kurulacak. İSPARK ücretlerine yüzde 25 indirim yapılacak. İlk yarım saat ücretsiz olacak. İSPARK otoparklarına elektrikli araç şarj üniteleri kurulacak. Parket ile tüm otoparkları tek uygulamada elinizin altında olacak.