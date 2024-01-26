Başkan Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi’nde kıldı

Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

Namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.