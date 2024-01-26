DEM Parti, 5 bin 500 seçmeni Mersin’in Akdeniz ilçesine taşımış

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti'nin Akdeniz ilçesinde 5 bin 500 usulsüz seçmen taşıdığını tespit ettiklerini ve bunu da İlçe Seçim Kuruluna bildirdiklerini söyledi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine doğru gidilirken partilerin seçim çalışmaları da hızlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi için kirli ittifak yapan CHP, DEM Parti ile bunun karşılığında Akdeniz ve Toroslar ilçesinde aday çıkardı. DEM Parti'nin Akdeniz ilçesinde seçimi kazanmak için il dışından 5 bin 500 oy getirdiği öğrenildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konuşan AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, 31 Mart'ta Cumhur İttifakının kazanacağını söyledi. Kıratlı, "Seçim bölgem olan Mersin'de CHP'nin ve DEM Parti'nin gerek genel kurulda gerekse de sosyal medyalarda Akdeniz Belediyemizde, Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gültak'ı da hedef gösteren oy taşımayla ilgili açıklamalar oldu. Hani bir söz vardır ya 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış' misali. DEM Parti'nin Mersin'de aday çıkarmayacağını açıkladığı ilçelerden Akdeniz ilçesine usulsüz seçmen taşıdığını tespit ettiğimiz ve İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunduğumuz 5 bin 500 seçmeni Mersin'imizin ve tüm kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Şunu da belirtmek istiyorum ki, Türk'üyle, Kürt'üyle, Zazasıyla, Arapıyla, Alevisi, Sünnisiyle din, dil, ırk ayrımı yapmadan kardeşçe yaşadığımız Mersinimizde, Akdenizimizde, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaksınız; ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız" dedi.

Kıratlı, "Cumhur İttifakı olarak 31 Martta öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek, gönül belediyeciliği kazanacak" diye konuştu.