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Giriş Tarihi: 26.1.2024 10:18 Son Güncelleme: 26.1.2024 10:20

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiği belirtildi.

DHA
MSB duyurdu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
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