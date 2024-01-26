MSB duyurdu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2024
Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar… pic.twitter.com/feYPParg1W