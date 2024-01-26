Şehir hastanesini açıp ilçe adaylarını açıklayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'deki aday tanıtım toplantısına da katılarak partisinin 30 ilçe adayını açıklayacak. Yarın Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile saat 13.00'te başlayacak. Erdoğan saat 15.00'te de geçtiğimiz günlerde hasta kabulüne başlanan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek.Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Ocak Cumartesi günü aday tanıtım toplantısı ve şehir hastanesi açılışı için kente geleceğini duyuran AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, tüm İzmirlileri aday tanıtım toplantısı ile hastane açılışına davet etti. Saygılı sosyal paylaşım sitesi X'ten yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İzmir'imizin 30 ilçe aday tanıtım toplantısını ve İzmir Şehir Hastanesi Açılış törenini büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğiz. 30 ilçemizin belediye başkan adaylarının açıklanacağı tanıtım toplantımıza ve İzmir Şehir Hastanesi açılış törenine tüm hemşerilerimiz davetlidir" ifadelerine yer verdi.