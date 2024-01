Turgut Altınok: Yavaş seçim zamanı Ülkücülüğe sarılıyor!

Ankara'da adaylığı açıklandığı günden bu yana karış karış her yeri gezip vatandaşla bir araya gelen Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok, ziyaretlerine tam gaz devam ediyor.

Altınok, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan ile birlikte AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

"YAVAŞ, SEÇİM GELDİĞİ ZAMAN ÜLKÜCÜLÜĞE SARILIYOR"

Mansur Yavaş'ın "ben ülkücüyüm" sözlerini eleştiren Altınok şunları söyledi:

"Diyor ki ben herkesin başkanıyım, hepinizin başkanıyım. Sen herkesin, hepimizin başkanı olamadığın için ' İHA'larımızı, SİHA'larımızı, TGC Anadolu geminizi alıp gideceksiniz' dedin. Böyle bir coştu. Allah Allah. Yahu iyi de vatanını seven birisi bu sözü söyleyebilir mi? Bu İHA'lar, SİHA'lar bizim gururumuz. TCG Anadolu gemimiz milletimizin gururu. Hadi buna PKK'lılar karşı çıkıyor. PKK karşı çıkıyor da Mansur Yavaş da beraber karşı çıkıyor, aynı zamanda. Karşımızda değerleri için bir tane program yapamayan korkak bir adam vardır. Seçim zamanı geldiğinde ülkücülüğe sarılıyor, Türk milletçiliğine sarılıyor. Dolayısıyla ne diyor? İnsan ilkeleri için yaşar, milleti için yaşar, devleti için yaşar ve Türk milletinin kutlu davası için yaşar. Bunların bir tanesi yoktur yani. Varsa söyleyin. Bir tane yok. Seçim zamanı, geçen gün Keçiören'e geldi, üç sefer Türk milliyetçisiyim diyor. Türk milletçiliği adına ne yaptın Mansur Yavaş? Bir tane program mı yaptın?"

"300 MİLYAR LİRA BUHAR OLDU"

ABB Başkanı Mansur Yavaş döneminde Ankara'da maddi anlamda büyük kayıplar yaşandığını ifade eden Altınok, "300 milyarı gitti, buhar oldu Ankara'nın. 3,5 milyar borcu vardı, 20 milyar borcu var şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin. Yani Mansur Yavaş'ın Ankara'ya Allah için 16 buçuk milyarlık yaptığı ne eser var? Borçlandığını söylüyor. 3 milyar gayrimenkul sattı. Sattığı gayrimenkul kadar yaptığı şeye de 'Yardımlar' diyor. Biz çok fazlasını yapacağız. Reklamını yapmayacağız. Yardım da demiyorum, destek. Bunlar bir şey değil ki. Bütçenin biz geçerini yapıyoruz. On bir kilo et vermiş biz but veriyoruz. Ama hiçbir zaman efendim Bilboardda but veriyoruz diye bir reklamımız olmadı. Ayıptır. Ankara Büyükşehir'in bütün projesi bir kilo et vermek. Bir de bunu havalanına astı. Havalanın yoluna astı. Bakınız benim bir tane fotoğrafım yoktur. Yirmi bin öğrencimize bot ve mont dağıtırız. En kalitelisi. Bot deridir. Öyle ne olursa olsun değil. Gıda kolilerimiz vardır. Tarım kredinden alırız. Kendimiz ne yiyorsak odur, tamamı. 500 öğrenciye burs veririz. Ne diyoruz? Bu sene 1000 lira. Üniversite öğrencilerimiz. Yıllardır onu veriyoruz. Büyükşehir'in verdiği yok. Vatandaş para yatırıyor. Vatandaşın parasını götürüyor, burs diye bir başkasına yatırıyor. Yani Büyükşehir Belediyesi verebilir. Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüyle protokol yaptık verebilir. Yani benim bir tane çocuklarla bot veya mont giydirirken resmim yoktur. Diyor ya sağ elinize verilir, sol eliniz duymayacak. Sonra bu para vatandaşın parasını vatandaşa veriyorsun. Kimse kimseye yardım etmiyor. Ama destek programlarımızı açıklayacağız inşallah yakında, emeklerimiz dahil. Ama bunların reklamını yapmayacağız" dedi.

"TRAFİK VE TOPLU TAŞIMA SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Ankara'da trafik sorununun günden güne arttığını belirten Altınok, "Trafik çekilmez hale geldi. Ulaşım kuyrukları çoğaldı. Otobüslerin tamirini yaptıramıyorlar. Yedek parça yok. Otobüs sayısı sefer sayısı azaldı. Kuyruklar çoğaldı. Otopark öyle bir problem. Şimdi bir tane yaptığı kentsel dönüşüm projesi yok. Ankara için. Ankara'nın imar planı İptal, dört buçuk yıldır plansız bir şehir. Efendim master ulaşım planı olmayan bir başkent. İnanın böyle bir şey olamaz. Yani bu kadar aciz, bu kadar imkanla, bu kadar yetkiyle böyle bir büyükşehir belediye başkanı olamaz. Göreve geldiğinde Ankara 30 büyükşehir arasında yatırımda bütçesine göre 10'uncu şu an kaçıncı biliyor musunuz? Şuan 27'nci . Yirmi yedinci ne kadar acı bir şey. Onda doğru değil de bana göre. Ya bir olmalı ya iki olmalı inşallah. Allah nasip ederse bunu göreceğiz. Dolayısıyla bu seçim Ankara'mız için önemli" dedi.

"5 YILDA BİR BARINAK YAPAMADILAR"

Sokak hayvanları sorununa da değinen Altınok, Yavaş döneminde 5 yıl boyunca bir hayvan barınağı yapılamadığına dikkat çekerek, "Maalesef Ankara'da her şey çok yavaş oldu. Beş yılda bir barınak yapamadılar. Bizim doğal yaşam alanımız var. Rehabilitasyon merkezimiz var. Şimdi burada bir sayısız hayvan var, sokak hayvanları. Bunlarla ilgili projelerimiz var. Doğal yaşam alanlarımız var. Çankaya'da birçok klinik olduğu için diğer ilçelerimize de açacağımız klinikler olacak. Yani hem sokak hem sahipli hayvanlarımız var. Bunlar için ücretsiz rehabilitasyon merkezleri kuracağız" şeklinde konuştu.

"KIZILAY'IN, MALTEPE'NİN IŞIKLARI SÖNDÜ"

Kızılay ve Maltepe'yi yeniden ışıl ışıl hale getireceklerini söyleyen Altınok, "Kızılay'da yürüdük. Gördünüz taşlar kırık hepsi. Kızılay'ın ışıkları söndü. Maltepe söndü. Eski canlı Ankara'nın en hareketli bölgeleri gecenin geç saatlerine kadar hareket olan bölgeleri öldü ve söndü. Güven Park'ın hali içler acısı. Dolmuş durakları var ama şoförler kışın orada donuyor, yazın da yanıyor. Otopark problemini çözeceğiz inşallah. Yani Kızılay ve Maltepe otopark problemlerini çözeceğiz. Alta ineceğiz veya katlı otoparklar var. Dünya değişti. Geliyorsunuz arabanızı veriyorsunuz. Kat kat bir sürü otoparklar var ama yani Ankara'mızda bir metre metrosu yok. 58 kilometre metro yapacağım demiş. 5 santim yaptığı metro yok. 'Ankara'yı uçuracağım, dünya başkenti yapacağım. Size söz veriyorum. İşte yüz tane projem' demiş. Yüz tane verdiği sözün doksanını yapmamış olan bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını var maalesef" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI İÇİN KONUKEVİ YAPACAĞIZ"

Şehit ve gazi yakınları için konuk evi yapacaklarını duyuran Altınok, "Şehit ve gazi ailelerimiz için bir konuk evi yapacağız. Bütün Türkiye'den gelen şehit ve gazi ailelerimizi burada misafir edeceğiz, yemeklerini vereceğiz, hiçbir ücreti ödemeyecekler. Vatan Şehitlerimize minnettar. Şehit ailelerimize minnettar. Gazilerimize minnettar, kahramanlarımıza minnettar" dedi.

"ÇANKAYA'DAN YÜZDE 50 OY ALABİLİRİZ"

MHP Çankaya İlçe Başkanlığını ziyaret eden ve parti teşkilatı ile buluşan Altınok, "Çankaya Çankaya diyoruz. Demin bir analiz yaptık. Çankaya'dan yüzde 50 oy alabiliriz. Yani geçmiş dönem AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı oy oranına baktığımız zaman Çankaya'da iyi çalışırsak çok güzel. Cumhur İttifakı olarak yüzde 50 oy alırız. Böyle bir potansiyelimiz var. Ama ne lazım? İnanmak lazım. Başarmak için önce inanacaksınız" açıklamasını yaptı.

"22 YILIN ÇOK ÖTESİNDE BİR TÜRKİYE VAR"

Türkiye'nin son 22 yılda yaşadığı gelişimden söz eden Altınok şöyle konuştu: "Bugün hastaneye gidin. Etlik Şehir Hastanesi, bir de Bilkent Şehir Hastanesi. Yani Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor. Diyor ki, 'benim insanım her şeyin en iyisine, en güzeline' layıktır. Bu hastaneler ne Amerika'da var Avrupa'da var. Bak söyleyeyim. Şu an gerek hastanelerimiz gerekse cihazlarımız gerekse hekimlerimiz dünyanın en iyisidir. Havaalanları gecekondu gibiydi. Şimdi dünyanın en iyi havaalanları var. Yol standartımız Avrupa ve Amerika'daki yol standartının üstünde. Okullarımız öyle. Medeniyet bunlar. Tüneller, viyadükler, köprüler, fersah fersah hayal denilen projeler. Bir de TOGG arabamız var ilk defa milli. Ona da inanmadılar. Uzaya astronot gönderiyoruz ona da inanmıyorlar."

"BÜTÜN DÜNYADA EKONOMİK SORUNLAR VAR"

Hayat pahalılığıyla ilgili değerlendirmeler yapan Altınok, "Sıkıntılarımız yok mu var. Bütün dünyada var ama bunu bilin. Almanya'da 51 yıl sonra ilk defa genel grev oldu. Almanya, dünyaya baktığımız zaman ekonomisi en güçlü olan ülkedir. Bir numaradır. Niye? Her ay 200-250 milyar Avro ihracat fazlası vardır, Almanya'da. Bırakın onu, fazlasından bahsediyorum. Yani yılda 400 -500 milyar. Böyle bütün dünyada markaları olan Almanya'da genel grev var. İngiltere'de var, Fransa'da var, İtalya'da var, hepsinde var. Yani bütün imkanlar tabii seferber ediliyor. Bizim başımızda da bir sürü bela oldu biliyorsunuz. PKK belası yıllardır. Yani hepimiz kardeşiz. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız" ifadelerini kullandı.