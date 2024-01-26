Türkiye’nin gençleri yapay zekâyla tarımın gözü olacak

"Ellerimiz klavyede, ayaklarımız sahada" diyerek harekete geçen mühendis ekip, tarımsal verimliliği yüzde 20 artırarak gıda sektörünün 10 milyon insanı daha beslemesine destek oluyor. Geliştirdikleri yapay zekâ destekli 4 Otonom Traktör Kiti TASAI'yle geniş alan tarımında bitkilerin ilaçlama, ayıklama ve gübrelemesinde kamera ve yapay zekâ yazılımları kullanan ekip TEKNOFEST girişim programının da yıldızlarındandı.Bilgisayar, yazılım mühendisi, elektrikelektronik ve mekatronik mühendislerinden oluşan ve aynı zamanda çiftçilik de yapan 15 kişilik genç ekip, bilgisayar yüksek mühendisi Ömer Faruk Koç'un CEO'su olduğu Move ON şirketiyle tarımın sürdürülebilir dijitalleşmesi için çalışmalar yürütüyor. Geliştirdikleri yapay zekâ destekli otonom sürüş kitlerine sahip traktörlerle Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan genç girişimciler, tarım sektöründeki sorunlara aldıkları mühendislik eğitimlerini kullanarak çözüm üretiyor. Koç, kendisi gibi genç arkadaşlarından oluşan ekibiyle tarıma çağ atlatacak projeler hayata geçiriyor. Eğitimini aldığı bilgisayar mühendisliğini tarım topraklarını daha verimli hale getirmek için kullanan Koç, "4 Otonom Traktör Kiti TASAI'yle hasattan önce bitkiyle yabancı otu birbirinden ayırarak ilaçlama, gübreleme ve çapalama gibi faaliyetleri yerine getiriyoruz. Traktöre yapay zekâ teknolojisiyle adeta bir 'göz' ekliyoruz" dedi. Ekip cihazlarını Almanya'daki Agritechnica fuarında tanıtacak.