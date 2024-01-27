Ankara Adliyesi’nde yeni büro kuruldu

HSK kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Gökhan Karaköse'nin göreve başlamasının ardından bazı başsavcıvekilleri ve cumhuriyet savcılarının görev yerlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin, yetki alanı genişliği ve artan iş yükü nedeniyle soruşturmalardaki etkinliğin, hız ve yargıda hedef sürenin sağlanabilmesi amacıyla 'Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosu' kurulmasına karar verildi. Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosu'nda 12 cumhuriyet savcısı görev yapacak. Adli olaylarla ilgili mesai saatleri dışındaki bütün talimatları büroda görevli savcılar verecek, olay yeri, ölü muayene ve otopsi işlemlerinin yanı sıra gözaltı/ek gözaltı, tutuklama, adli kontrole sevk, arama, el koyma gibi koruma tedbirleri de büroda görevli savcıların talimatıyla gerçekleşecek.



İŞ GÜCÜ KAYBI ORTADAN KALKACAK

Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosu'nda suç tipine uygun şekilde kolluk talimatlandırılacak, bu şekilde soruşturmalardaki etkinliğin, hız ve yargıda hedef sürelerin sağlanabilmesi, UYAP-EKİP entegrasyonu gereğince savcı-kolluk görüşme tutanaklarının ivedilikle düzenlenmesi sağlanacak. Cumhuriyet savcılarının nöbetten ve nöbet izinlerinden kaynaklanan performans ve iş gücü kaybı ile karışıklığın ortadan kaldırılması, nöbetçi katiplerin belirlenmesi ve çalışma usullerindeki düzenin sağlanması amacıyla kurulan büro, 5 Şubat'ta uygulamaya geçecek. İhtisas nöbeti tutan diğer bürolar ise kendi nöbetlerini tutmaya devam edecek.