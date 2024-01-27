CHP ile DEM Parti 5500 seçmeni taşıdı

31 Mart 2024 yerel seçimlerine doğru gidilirken partilerin seçim çalışmaları da hızlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi için kirli ittifak yapan CHP, DEM Parti ile bunun karşılığında Akdeniz ve Toroslar ilçesinde aday çıkardı. DEM Parti'nin Akdeniz ilçesinde seçimi kazanmak için il dışından 5 bin 500 oy getirdiği öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konuşan AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, "Seçim bölgem olan Mersin'de CHP'nin ve DEM Parti'nin gerek genel kurulda gerekse de sosyal medyalarda Akdeniz Belediyemizde, Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gültak'ı da hedef gösteren oy taşımayla ilgili açıklamaları oldu. Hani bir söz vardır ya 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış' misali. DEM Parti'nin Mersin'de aday çıkarmayacağını açıkladığı ilçelerden Akdeniz ilçesine usulsüz seçmen taşıdığını tespit ettiğimiz ve İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduğumuz 5 bin 500 seçmeni Mersin'imizin ve tüm kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Şunu da belirtmek istiyorum ki, Türk'üyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Arap'ıyla, Alevi'si, Sünni'siyle din, dil, ırk ayrımı yapmadan kardeşçe yaşadığımız Mersin'imizde, Akdeniz'imizde, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaksınız; ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız" dedi. Kıratlı, "Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek, gönül belediyeciliği kazanacak" diye konuştu.