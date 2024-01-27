F-16’ları bekliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.(İsveç'in NATO üyeliğine onay) Kanun teklifi Meclis'ten geçti, bana geldi ve imzaladım. Akşam da Resmi Gazete'de yayımlandı. Şu anda bir gün önce Biden, o da yazılı bir adeta talimatla tüm gerek Temsilciler Meclisi'ne, gerek diğer meclislerin hepsine gönderdi. Onların da bir an önce bunu meclislerinden çıkarması talebini onlara ifade etti. Orayı da bekliyoruz. Tabii bir an önce oradan gelecek olan netice bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini ve bunun yanında tüm tamir, bakım bunlarla ilgili sürecin başlamasını inşallah sağlayacaktır. Bunu bekliyoruz. Dışişleri Bakanım şu anda yakın takipte, o da bu işin takibini yapıyor. Antony Blinken'la bu süreci devam ettiriyor. Tabii bu arada attığımız bu adımla şu anda gerek Kanada gerek İsveç tüm Batı ülkeleri hepsi bu atılan adımla Türkiye'nin duruşunu göstermesi bakımından bu çok çok isabetli olmuştur ve NATO için de ayrı bir güç kaynağı olmuştur, yaklaşımlarında bulundular. Biz de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.İzmir'de adayları açıklayacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçip aynı şekilde aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir'i önemsiyoruz. İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız bu toplantılarla da inşallah nasıl ki İstanbul, Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak buralarda da güçlü sesler çıkararak Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz.Murat Bey gerçekten heyecan dolu, İstanbul'un bütün konularına ne denli hâkim olduğunu gördüm ve bundan dolayı da bir genel başkanı olarak, bir Cumhurbaşkanı olarak mutluluk duydum. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız.Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın, İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz. Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.