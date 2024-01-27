Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Güler'den Hatay'da bulunan hudut karakoluna ziyaret
Giriş Tarihi: 27.1.2024 08:54

Milli Savunma Bakanı Güler'den Hatay'da bulunan hudut karakoluna ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay’daki Ziyaret Hudut Karakolu’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Güler’den Hatay’da bulunan hudut karakoluna ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Ziyaret Karakolu'na gelen Bakan Yaşar Güler, nöbet kulesine çıkarak Mehmetçiklerden güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi aldı. Askerlerle yakından ilgilenen Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Savunma Bakanı Güler'den Hatay'da bulunan hudut karakoluna ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA