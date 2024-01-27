Somut vaatlerle umut dolduk

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un açıkladığı seçim vaatleri İstanbulluları heyecanlandırdı. SABAH, sokağın nabzını tuttu.Kurum'u izledim. Silivri'ye metrobüs götüreceğini söylüyor. İhtiyaç sahibi emeklilere 2 bin 500 lira vaadi var. Ben çok beğendim. Genç ve enerjik bir başkan adayının İstanbul'a çok şey katacağını düşünüyorum.Ulaşım, konut, sosyal hizmetler ve maddi destek sözü bizi umutlandırdı. Tüm bunları da yapacağına inanıyoruz. Ulaşımda 2019 öncesinde hiç bu kadar arıza ve felaket yaşamadık. Biz halk olarak hizmet istiyoruz, boş vaatler değil.Murat Kurum'un açıklamaları bizi umutlandırdı. 5 yıldır CHP'li İmamoğlu'nun elle tutulur ve zihinlerde kalacak bir icraatını görmedim. Rahmetli Kadir Topbaş zamanında mesela her taraf temizlenir ve yürüyen merdivenler tıkır tıkır çalışırdı. Her zaman bakımları yapılırdı. Hiç arıza yapmazdı. Merdivenler şimdi hep arızalanıyor. Her gün belediye otobüsleri ya arıza yapıyor, ya yanıyor ya da yolda kalıyor. İmamoğlu, AK Parti zamanında başlatılan projeleri de kendileri yapmış gibi gösteriyor.Metrobüs ve otobüs sayısının artırılma sözü çok önemli. Biz artık elle tutulur projelerle rahat etmek istiyoruz. Yarın için kaygılanmak istemiyoruz.Kurum'un söylediklerini yapacağına güveniyoruz. Otobüslerin yanmaması için somut çalışma yapılması önemli.Kentsel dönüşüm planları bize güven verdi.Murat Kurum çok güzel, insana dokunan vaatlerde bulundu.