Adnan Beker’den, Asım Balcı’ya övgü dolu sözler

Altındağ Belediye Başkanlığı 5 yıl boyunca başarıyla sürdürdükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin Mamak Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Doç. Dr. Asım Balcı, Yozgatlı Dernekler Federasyonu'nda düzenlenen arabaşı programına katıldı.

"ASIM BALCI'YA KEFİLİM"

4 yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İyi Parti Grupbaşkanvekili olarak görev yaptıktan sonra yine İyi Parti'den Ankara Milletvekili seçilen, daha sonra bağımsız milletvekili olarak çalışmalarına devam eden Adnan Beker, Asım Balcı ile ilgili övgü dolu sözlerde bulundu. Beker "Asım Başkanı Altındağ'dan tanıyorum. Daha öncesinde de Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterdi. Ben yerel siyasete, ilçelere karışmam. Kendisi gerçekten dürüst bir kardeşimiz, çalışkan bir kardeşimiz. Altındağımıza hizmet etti. Altındağımıza güzel hizmetleri oldu. Kendisinin dürüstlüğüne kefilim. Ben oy verin, vermeyin demiyorum. Allah yukarıda, görevimi yerine getirdim. Dürüstlüğüne de, çalışkanlığına da kefilim" dedi.