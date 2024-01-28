Belediye işçiliğinden 3. dönem başkanlığa

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 1972'de dünyaya gelen İlhan Özden, ilk, orta ve lise öğrenimini burada gördü. Stajier olarak girdiği Yenipazar Belediyesi'nde geçici işçi olarak çalışmaya başladı. Elinde kazma kürekle ilçesine hizmet eden Özden, 1997'de açılan memurluk sınavını kazanarak yeni görevine atandı. Belediyenin birçok biriminde çalıştıktan sonra ise kaymakamlığa geçen Özden, 2013'te istifa etti. 30 Mart 2014 seçimlerinde aday olduğu MHP adına yüzde 60 oranında rekor oyla, yıllarca işçi olarak çalıştığı belediyeye başkan oldu. 2019'da yeniden seçilen Özden, Cumhur İttifakı tarafından, 'Yenipazar ehline emanet' sloganıyla üçüncü kez aday gösterildi. Özden, "Başkan olmam bir şeyi değiştirmez, inşaata da tarlaya da girerim, her şey Yenipazar için" dedi.