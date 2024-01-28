Cumhur İttfakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında dün Kağıthane'yi ziyaret etti. AK Parti Kağıthane İlçe Teşkilatı ile kahvaltı programında bir araya gelen Kurum, daha sonra Kağıthane Meydanı'nda yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti, esnafın sorun ve önerilerini dinledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projelerle ilgili "Kes, kopyala, yapıştır" eleştirisine yanıt veren Kurum, şunları söyledi:İstanbul'un önümüzdeki 100 yılını anlattığımız toplantıda projelerimizi açıklayınca mevcut yönetim hemen telaşlandı. Diyorlar ki; bu projeler 'Kopyala-Yapıştır projeleri. 'Kopyala-Yapıştır' kısmını anlayamadım. Yani, geçtiğimiz 5 yılda, İstanbul'a 650 kilometre metro yapıldı da biz görmedik mi? Kağıthane'ye geçtiğimiz 5 yılda verilen sözler tutuldu da biz duymadık mı? 2019 -2024 yılları arası İstanbul için kaybedilmiş zamandır.Kağıthane'den onlara diyoruz ki, yarı zamanlı belediyecilik yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimin bizi takdir etmesini asla beklemiyoruz. Biz tam zamanlı gerçek belediyecilik yapacağız. Bizi takdir edecek millettir.İstanbul 100 bin konut sözü verip yüzde 5'ini bile tutamayanların umrunda değildir. İlk 5 yılda 650 bin konutla İstanbul'daki deprem riskinin büyük kısmını ortadan kaldıracağız. Trafiği rahatlatacağız. 10. yıl sonunda bu çile tamamen ortadan kalkacak. İstanbul'u gençlerin geleceğe umutla baktığı bir şehir haline getireceğiz.İSPARK'ta Yüzde 25 indirim yapacağız. İlk yarım saat ücretsiz olacak. Evinin önüne park eden vatandaşımızdan ücreti almayacağız. Esnaf için de bu geçerlidir. Murat Kurum daha sonra MHP ilçe başkanlığını ziyaret etti. Akşam da, 31. kuruluş yıldönümünü kutlayan BBP'nin yardımlaşma gecesine katıldı.Kağıthane'de ziyaretinde Murat Kurum'un yanına gelen üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin (20), yaklaşık 1 ay önce gece sokakta bıçaklı saldırıya uğradığını belirterek saldırganın bulunmasını istedi. Zengin, "36 gün oldu, ne okula gidebiliyorum, ne sokağa çıkabiliyorum, hayatım bitti ve adam hala yakalanamadı. Sizden tek ricam, destek olmanız" dedi. Kurum da "Süreci takip ediyoruz. İnşallah yakalayacağız. İstanbul'da en önemli işlerimizden biri sizin huzurunuz ve güvenliğiniz. Bunun için tüm büyükşehir ekiplerimizle, emniyet birimlerimiz, ilçe belediyelerimizle gerekli mücadeleyi yapacağız. Gecenin 12'sinde de gecenin 2'sinde evinize huzur ve güvenle gideceksiniz. Sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz" yanıtını verdi.