Türkiye’ye F-16 satışı için jet onay

Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Başkan Tayyip Erdoğan'ın, uluslararası anlaşmanın TBMM'ce kabulüne dair kanunu imzalamasının ardından Türkiye'ye F-16 satış süreci de hız kazandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 adet F-16 savaş uçağının satışı ve 79 adet F-16 modernizasyon kitinin satılması konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. Kongre'de 15 günlük yasal süre içinde itiraz olmazsa (suskunluk süresi) satış resmen gerçekleşecek. Satış tebligatına ABD Kongresi'nden itiraz gelmesi beklenmiyor. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın da Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.F-16 tedarik sürecinin aşama aşama, 2028 yılına kadar tamamlanacağı belirtiliyor. Türkiye'nin satın alacağı F-16'ların, ABD'den "uçarak" ve gereği halinde yakıt ikmali yapılarak gelmesi bekleniyor. Talep edilen sistemlerin montajı ve alt sistemlerin üretimi gibi hususların takvimi etkileyebileceği değerlendiriliyor. Satın alınacak 79 F-16 modernizasyon kitinin ise F-16'lardan önce Türkiye'ye gelmesi öngörülüyor. Türkiye'nin, İngiliz-Alman-İtalya-İspanya ortak yapımı olan Eurofighter savaş uçağı alım talebi de geçerliliğini koruyor.ABD Kongresi'nin, F-16 satışını değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Bu süre zarfında itiraz olmazsa satış resmen gerçekleşmiş oluyor. ABD yasalarına göre bu süre NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün.Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve itiraz hakkı bulunuyor.Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul ve Senato Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Ben Cardin'in satışa itiraz etmeyecekleri yönündeki açıklamasından hareketle ABD'deki süreçte herhangi bir aksama beklenmiyor.Satışın toplam bedeli ise 23 milyar dolar olarak hesaplanıyor.F-16'lara ilişkin Türkiye'nin onay evrakının Washington'a uçuş olmadığından New York'a gönderildiği ve ABD dışişlerinden bir yetkilinin evrakı New York'tan alarak elden Kongre'ye götürdüğü iddialarının da gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Türkiye tarafından uygun bulunduğuna ilişkin onay belgesi önceki gün Washington'da teslim edildi.F- 16 sürecinin mutfağında yer alan isimlerden ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland bugün Türkiye'ye geliyor.28-29 Ocak'ta planlanan ziyaret kapsamında Türkiye- ABD ikili ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor