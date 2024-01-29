100 bin depo konutla kiraları düşüreceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim vaatleri ve projelerini A Haber ekranlarında anlattı. Melih Altınok ve Merve Türkay'ın sorularını yanıtlayan Kurum'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:(Sarıyer'de) Kiliseye yapılan saldırıyı kınıyorum. Rahiple de görüştüm, başsağlığı dileklerimi ilettim. İstanbul birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir şehrimiz. Devletimiz, sorumlulularıyla alakalı adli ve hukuki işlemi takip ediyor. Failler kanun önünde hesap verecek.İstanbullular bugün İstanbul'da yaşamaktan mutlu değiller. Deprem kaygısı ve trafik bunda etken. Bu konularda adım atılmamasından rahatsızlar. Biz bu konuda önemli mühendislerle çalışmalar yaptık. 23 bin kişiyle araştırma yaptık. İstanbul'da ulaşım, deprem, su sorunu ön plana çıkıyor.Biz İstanbul'a aylardır hazırlanıyoruz. Sorunları tespit ettik. Boş zamanlarında belediyeye uğrayanlardan olmayacağız. İstanbul gerçekten zengin. Yeter ki kaynakları doğru yönetsin. Gündemimiz hep İstanbul olacak. Bizim gündemimiz İstanbul'un meseleleriyle ilgilenmek olacak. Biz hep sokakta, milletimizin yanında olacağız. İstanbul o kadar zengin ki yeter ki o kaynakları doğru yönetin. Yeter ki doğru kadrolarla çalışarak İstanbul'a hizmet etme gayesinde olun. Bütçemizi iki katına çıkaracağız.10 başlıkta açıkladığımız projelerin maliyeti 56 milyar dolar. Öz gelirle yeni yatırımlar, yeni kaynaklar olacak. Kendi kaynağını kendisi üreten anlayışı ortaya koyacağız.Şu anki İBB yönetiminin haksız yere işten çıkardığı tüm çalışanları işe geri alacağız. Haksız yere hiçbir personeli işten çıkarmayacağız.İstanbul'da 1.5 milyon riskli yapı var. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar dönüşümü yapacağız. İstanbul'da 5 yılda 300 bin konut, toplamda 650 bin konut dönüşecek. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL taşınma yardımı vereceğiz. Konutlar 18 ayda teslim edilecek. Kentsel dönüşüm bilimin ışığında olacak.Bunların yanında çok önemsediğimiz bir proje daha var. O da yapacağımız 100 bin sosyal konut. Bunlar 39 ilçeye de yetecek. Satılmayacak, kiralanacak sosyal konutlar yapacağız. Kentsel dönüşüme tabi olan, evi bitene kadar oturmak isteyen ama ev bulamayan veya imkanları yetmeyen vatandaşlarımıza kiraya vereceğiz. Bunları bir 'depo konut' olarak düşünebilirsiniz. Vatandaşımız 18 ay oturacak, sonra yeni yapılmış evine geçecek. 1 Nisan'da bu projelerin hepsine başlayacağız. Bu konutlar ile birlikte kira fiyatları düşecek. Arz talep dengesini göz etmek zorundasınız.İstanbul'un nüfusu artmamalı. Tersine göçü teşvik edecek adımları atacağız.Metro hattını ve deniz ulaşımını ilk 5 yılda iki katına çıkaracağız. 2034'e kadar 1004 kilometre metro hattına sahip olacağız. Raylı sistem, 328 kilometreden 650 kilometreye kadar çıkacak.İki yakaya iki tünel yapacağız. 122 kilometre tünel ağıyla şehir içi trafik rahatlayacak. İBB, yapılması gereken metroyu bitirmedi. Tünelleri ve yan yolları yaptığınızda trafik zaten ilerler.Harem ve Esenler otogarlarını şehrin kuzeyine taşıyacağız.Belediyesi Gençlik Meclisi binasında gençlerle bir araya gelen İBB Başkan adayı Murat Kurum, Sultangazi'de de "Gençlerle Biz Bize" programına katıldı. Kurum, özetle şöyle konuştu:İstanbul'da okumak değerli, huzurlu, güvenli olacak ve hepiniz bu huzuru, güveni göreceksiniz, yaşayacaksınız.Gençlerimizle birlikte 31 Mart akşamı tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye çok önemli bir mesaj vereceğiz. 31 Mart akşamı gençlerimizle birlikte İstanbul'da yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini başlatacağız ve 'Sadece İstanbul' diyeceğiz.31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak ve hep birlikte fetret dönemini bitireceğiz.Sultangazi'degençlerle bir araya gelen Murat Kurum'a, bir öğrenci 'Sacide' ismini verdikleri kediyi hediye etti. İsminin, 'Sadece İstanbul'dan esinlenildiği öğrenilen kediyi sahiplenen Kurum, "Sacide'yi seçim kampanyamız maskotu yapacağız. 'Sadece İstanbul' diyeceğiz. Sacide'yle birlikte İstanbul'u kazanacağız" dedi.