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Giriş Tarihi: 29.1.2024 20:48 Son Güncelleme: 29.1.2024 20:49

2024 Risk Raporu yayınlandı! Hibrit savaş kapıda...

Avusturya silahlı kuvvetlerinin Savunma Politikaları Başkanı Tümgeneral Peter Vorhofer, 2024 Risk Raporu'nu paylaştı. Vorhofer, bu yılki risk raporunun en üst sırasında AB ile Rusya'nın karşı karşıya gelme olasılığının bulunduğuna dikkat çekerek, kibrit savaş yaşanabileceğini ifade etti.

AA
2024 Risk Raporu yayınlandı! Hibrit savaş kapıda...

Avusturya silahlı kuvvetlerinin Savunma Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Tümgeneral Peter Vorhofer, Viyana'da Savunma Bakanı Klaudia Tanner ile düzenlediği ortak basın toplantısında "2024 Risk Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı.

"HİBRİT SAVAŞ YAŞAMA İHTİMALİMİZ YÜKSEK"

Bu yılki risk raporunun en üst sırasında AB ile Rusya'nın karşı karşıya gelme olasılığının bulunduğunu belirten Vorhofer, "Bu da 2024'te bir hibrit savaş yaşama ihtimalimizin çok yüksek olduğu anlamına geliyor." dedi.

Vorhofer, dünyada süren savaş ve çatışmalara ilişkin düzensizliğin en az 20 yıl daha süreceğini ileri sürerek, savaşın dışında Avusturya'yı bu yıl etkileyecek diğer riskli durumlara da değindi.

Çatışmalar nedeniyle tedarik zincirinde yaşanabilecek aksamalar, göç dalgasının yol açacağı olumsuzluklar, siber saldırı ve yalan haber tehlikesine işaret eden Vorhofer, dış unsurların Avrupa'daki entegrasyon süreçlerine yönelik sabotaj girişiminde bulunma riskinin de altını çizdi.

"DÜNYA KONTROLDEN ÇIKSA BİLE BİZ BUNA UYMAMALIYIZ"

Savunma Bakanı Tanner de söz konusu risklere karşı Avrupa'da işbirliğinin önemine dikkati çekerek, "Dünya kontrolden çıksa bile, biz buna uymamalıyız." diye konuştu.

Tanner, söz konusu riskler nedeniyle tarafsız Avusturya'nın Almanya liderliğindeki Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne dahil olduğunu hatırlattı.

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2024 Risk Raporu yayınlandı! Hibrit savaş kapıda...
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