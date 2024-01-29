2024 Risk Raporu yayınlandı! Hibrit savaş kapıda...

Vorhofer, dünyada süren savaş ve çatışmalara ilişkin düzensizliğin en az 20 yıl daha süreceğini ileri sürerek, savaşın dışında Avusturya'yı bu yıl etkileyecek diğer riskli durumlara da değindi.

Çatışmalar nedeniyle tedarik zincirinde yaşanabilecek aksamalar, göç dalgasının yol açacağı olumsuzluklar, siber saldırı ve yalan haber tehlikesine işaret eden Vorhofer, dış unsurların Avrupa'daki entegrasyon süreçlerine yönelik sabotaj girişiminde bulunma riskinin de altını çizdi.